Jetzt ist es fix: Heizkosten-Bonus wird bis zu 800 Euro ausgeweitet

Ab dem Monat April werden mehr Menschen in den Genuss des Heizkostenzuschusses kommen, wie jetzt bestätigt wurde. Die Details dazu wurden in der Zeitschrift „Heute“ veröffentlicht.

Die hohen Heizkosten stellen für viele Menschen eine schwerwiegende finanzielle Belastung dar. Um einen Teil der Bevölkerung zu unterstützen, hat die Landesregierung in OÖ neue Maßnahmen beschlossen. Die Mitglieder trafen sich in St. Johann am Wimberg (im Bezirk Rohrbach), um dort über Hilfsmaßnahmen zu beraten und zu besprechen.

„Vom aktuellen Heizkostenzuschuss profitieren bereits 25.000 Haushalte“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). „Ziel ist, dass künftig bis zu zehnmal mehr Haushalte eine Unterstützung beim Heizen erhalten. Ganz besonders sollen Familien und Alleinerziehende berücksichtigt werden“, sagt Stelzer. Laut Oberösterreich sind mehr als 290.000 Haushalte, das sind 45 Prozent aller Haushalte im Land, antragsberechtigt.

Am Freitag gaben die Regierungsparteien weitere Informationen bezüglich des Wohn- und Energiekostenbonus in Oberösterreich bekannt.

Die Höhe des Zuschusses beträgt pro Haushalt

– Mehrpersonenhaushalte ohne Kinder unter 18 Jahren: 200 Euro

– Mehrpersonenhaushalte mit 1 Kind unter 18 Jahren: 300 Euro

– Mehrpersonenhaushalte mit 2 Kindern und mehr unter 18 Jahren: 400 Euro

– Einpersonenhaushalte: 200 Euro

Ab dem 3. April kann der erhöhte Zuschuss auf der Website des Landes OÖ beantragt werden. Außerdem unterstützen die Bürgerservice-Stellen der Gemeinde- und Magistratsämter bei der Eingabe der Daten.

800 Euro Zuschüsse pro Haushalt

Das ändert sich: Haushalte können bald bis zu 800 Euro an zusätzlichen, sozial gestaffelten Zuschüssen erhalten.

Ein Beispiel: Ein Haushalt mit zwei Kindern und einem monatlichen Nettoeinkommen von bis zu 1.550 Euro wird für die aktuelle Heizperiode 800 Euro Zuschüsse erhalten. Davon sind 400 Euro bereits beschlossene Heizkostenzuschüsse des Landes OÖ, die restlichen 400 Euro sind Teil des neuen Wohn- und Energiekostenbonus, der ab April beantragt werden kann.

Ein Ein-Personen-Haushalt mit einem Nettoeinkommen von bis zu 985 Euro kann insgesamt 600 Euro an Zuschüssen beantragen.

Die SPÖ sieht mit dem Wohn- und Energiekostenzuschuss endlich eine lange geforderte Nachbesserung realisiert. Michael Lindner, SPÖ-Landesparteivorsitzender, kritisiert jedoch die Umsetzungsgeschwindigkeit von Schwarz-Blau. Zusätzliche Bundesmittel seien seit Dezember zugesagt worden.

„Viel Druck und noch viel mehr Geld vom Bund, dann klappt’s“, sagt die grüne Sozialsprecherin Ines Vukajlovic zufrieden. „Dann schafft selbst die zögerliche Landeskoalition einen spürbaren Heizkostenzuschuss und echte Hilfe für die Oberösterreicher und -innen vorzulegen.“

Im Herbst haben sich bereits 3.500 Betriebe für den Energiekostenzuschuss angemeldet. Allerdings wurde bisher nur ein geringer Anteil des Fördervolumens ausgezahlt. Ziel des Energiekostenzuschusses ist es, Unternehmen einen Teil ihrer Energiekosten des vergangenen Jahres rückwirkend zu erstatten.