Österreich und Schweden an der Spitze der Nutzung erneuerbarer Energie

Die Produktion von Strom aus erneuerbaren Quellen ist innerhalb eines Jahres um fast fünf Prozent gestiegen, wie Eurostat berichtet hat.

Währenddessen hat laut der offiziellen EU-Statistikwebsite der Bruttoverbrauch von Strom vor allem aufgrund der wirtschaftlichen Erholung nach Aufhebung der Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie zugenommen. Als Ergebnis hat der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoverbrauch von Strom in der EU nur um 0,1 Prozent zugenommen, von 37,4 Prozent im Jahr 2020 auf 37,5 Prozent im Jahr 2021.

Wind- und Wasserkraft haben mehr als zwei Drittel der gesamten aus erneuerbaren Quellen produzierten Elektrizität ausgemacht – 37 bzw. 32 Prozent. Der restliche Anteil kam von Solarenergie (15 Prozent), festen Biokraftstoffen (7 Prozent) und anderen erneuerbaren Quellen (8 Prozent). Solarenergie ist die am schnellsten wachsende Quelle, da sie 2008 nur ein Prozent des in der EU verbrauchten Stroms ausmachte.

Die meiste erneuerbare Energie in Europa wird in Österreich und Schweden genutzt. Im Jahr 2021 war mehr als drei Viertel des Bruttoverbrauchs von Elektrizität in Österreich (76,2 Prozent) aus erneuerbaren Quellen, vor allem aus Wasserkraft, während es in Schweden 75,7 Prozent waren.