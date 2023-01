Österreichische Polizei schnappt Drogen-Schmugglerring

Die österreichische Polizei hat gestern 13 Verdächtige, darunter auch Staatsbürger aus Bosnien und Herzegowina, im Zusammenhang mit einer Razzia gegen organisierten Drogenhandel und -schmuggel in Tirol festgenommen.

Laut Polizeierklärung handelt es sich um eine organisierte Gruppe, die in den letzten zwei Jahren 32 Kilogramm Kokain und über 100 Kilogramm Marihuana verkauft hat. Neben dem Drogenhandel waren sie auch in Einbrüche in Häuser und Wohnungen sowie Erpressungen verwickelt.

Die ersten Informationen über diese organisierte Gruppe erhielt die österreichische Polizei im Frühjahr 2022, nachdem 13 Durchsuchungen in Innsbruck und im Bezirk Kufstein durchgeführt wurden. Laut österreichischen Medien betrug der Straßenwert des von ihnen verkauften Marihuanas 260.000 Euro.

Während der Untersuchung stellte die Polizei fest, dass es sich um eine gut organisierte Gruppe handelte, bei der jeder seine Aufgabe hatte. Einige waren Kuriere und kümmerten sich um den Transport der Ware, andere verkauften sie auf der Straße, und einige erzwangen Schulden. Einer der Anführer der Gruppe drang in die Häuser von Schuldnerfamilien ein und drohte ihnen Gewalt an.

Die Festgenommenen sind zwischen 19 und 50 Jahre alt und stammen aus Bosnien und Herzegowina, Albanien, Österreich, der Türkei, Nordmazedonien, Serbien und Italien.