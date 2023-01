Tierheim soll Hunden Köpfe abgeschnitten und eingefroren haben (VIDEO, VERSTÖRENDER INHALT)

In den sozialen Netzwerken ist ein sehr beunruhigendes Video aufgetaucht. In dem Video ist eine Frau zu sehen, die angeblich in Gefrierschränken gefundene Welpen aus einer Tüte holt.

Berichten zufolge wurde diese Szene in einem Tierheim in Bor (Serbien) gedreht – es ist noch nicht bekannt, wann das Video aufgenommen wurde. Diese Aufnahme wurde vom Verein „Kucica za spas“ (´Haus für Hilfe´) hochgeladen.

In den Tüten befanden sich insgesamt drei Welpen, die offensichtliche Verletzungen am Körper aufwiesen. Ihrem Aussehen und ihrer Größe nach zu urteilen, waren die Welpen nur wenige Wochen bis knapp zwei Monate alt. In dem Moment, als sie die Leichen der gefrorenen Tiere aus den Tüten holte, war die Frau sichtlich erschüttert und konnte ihre Wut und ihre Tränen nicht verbergen.

„Da schau her. Ich weiß nicht mehr was ich sagen soll. Komm schon, erklär es mir. Wie werden wir heute Nacht friedlich schlafen können? Was ist das? Muss ich so etwas tun, wie lange soll ich so etwas tun? Erklär mir bitte was das ist? Wie lange soll ich so etwas ertragen?“, sagte die Volunteerin unter Tränen.

Im Begleittext, der das verstörende Video begleitet, heißt es unter anderem, dass sich im städtischen Hundeheim in Bor alles mögliche abspielt, dass die Bedingungen unmenschlich sind, die Tiere misshandelt werden und dass Welpenwürfe nicht in den Gefrierschränken gehalten werden sollen.