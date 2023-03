39-Jährige kilometerweit von Zug geschleppt

Ein Zug zog eine 39-jährige Frau mehrere Kilometer in der Nähe von Nördlingen in Bayern. Die Polizei untersucht jetzt die Einzelheiten des Unfalls, bei dem die Frau schwer verletzt wurde.

Am Montagabend schleppte ein Zug eine Frau mehrere Kilometer in der Nähe von Nördlingen in Bayern. Wie deutsche Medien berichten, wurde die 39-jährige Frau schwer verletzt. Die Umstände des Unfalls sind jedoch seltsam, weshalb die Kriminalpolizei nun eine Untersuchung einleitet.

Laut deutschen Medien stieg die 39-jährige Frau von einem Regionalzug zwischen Donauwörth (Bayern) und Aalen (Baden-Württemberg) an einer Seite aus, die dem Bahnsteig gegenüberstand. Als sie ihren Fehler bemerkte, wollte sie in den Zug zurückkehren, aber die Türen des Zuges schlossen sich und der Zug fuhr los. Während sie sich noch außerhalb des Zuges befand, war ihre Hand in der Tür eingeklemmt.

Unfall mit schweren Folgen

„Der Zug zog sie mehrere Kilometer und sie erlitt schwere Verletzungen an den Füßen, Beinen und oberen Körperteilen“, teilte die Polizei mit. „Die Frau ist im Krankenhaus, aber nicht in Lebensgefahr“, sagte die Polizei.

Laut Polizei ist noch unklar, wie viele Kilometer der Zug die Frau gezogen hat. Es ist auch unklar, wie die Türen des Zuges auf die falsche Seite geöffnet werden konnten. Der Zug wurde von der Polizei sichergestellt.