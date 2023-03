Schreckliches Zugunglück in Griechenland: „Alle raus, es brennt!“ (VIDEO)

Mindestens 38 Personen wurden getötet und über 85 verletzt, als ein Personenzug mit mehr als 350 Menschen kurz vor Mitternacht in Tempe, Zentralgriechenland, in der Nähe der Stadt Larisa, mit einem Güterzug zusammenstieß, wie die griechische Feuerwehr mitteilte. Die Ursache des schwersten Eisenbahnunglücks in Griechenland in den letzten Jahrzehnten ist unbekannt.

Ein Fernverkehrszug, der von Athen nach Thessaloniki fuhr, kollidierte mit hoher Geschwindigkeit mit einem Güterzug vor der Stadt Larisa in Zentralgriechenland, sagte der Gouverneur von Thessalien. Der Aufprall verursachte ein Feuer in einer großen Anzahl von Personenwagen, wodurch viele Passagiere dringend in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

(FOTO: EPA-EFE/ACHILLEAS CHIRAS)

„Wir hörten einen lauten Knall, es waren 10 albtraumhafte Sekunden. Wir haben uns im Wagen umgedreht, bis wir auf die Seite fielen … dann brach Panik aus, Kabel brachen überall, das Feuer war sofort da, während wir uns drehten, wurden wir verbrannt, das Feuer war rechts und links“, sagte Stergios Minenis, ein 28-jähriger Passagier.

Der regionale Gouverneur Konstantinos Agorastos von Thessalien sagte im TV SKAI, dass die ersten vier Personenwagen des Zug entgleisten, während die ersten beiden Wagen, die in Brand gerieten, „fast vollständig zerstört“ wurden. Er sagte, dass zwei Züge auf derselben Strecke aufeinander zusteuerten. „Beide Züge fuhren mit hoher Geschwindigkeit und ein Fahrer wusste nicht, dass der andere kam“, sagte der Gouverneur.

Etwa 250 Passagiere wurden sicher mit dem Bus nach Thessaloniki evakuiert. Ein Passagier erzählte dem staatlichen Fernsehen ERT, dass er in der Lage war, den Zug nach dem Zerbrechen eines Fensters mit seinem Koffer zu verlassen. „In dem Wagen brach Panik aus, die Leute schrien“, sagte ein junger Mann, der aus dem Zug auf eine nahe gelegene Brücke evakuiert wurde.

Erschreckende Videos verbreiten sich weltweit. Verwirrte Passagiere filmten sich selbst zwischen den Trümmern und dem gebrochenen Glas, während sie versuchten, zu verstehen, was passiert war, und nach dem schrecklichen Unfall in Griechenland zu entkommen. In den ersten Wagen der beiden Züge brachen Feuer aus. Schreiende Passagiere forderten ihre Mitreisenden auf, auszusteigen.

„Jeder raus, da ist ein Feuer“, hört man jemanden in einem von Prototema veröffentlichten Video rufen. In den Wagen, die fast zwei Stunden brannten, stieg die Temperatur auf über 1.200 Grad Celsius, sagten Feuerwehrbeamte.

(FOTO: EPA-EFE/ACHILLEAS CHIRAS)

„Zunächst herrschte unmittelbar nach dem Zusammenstoß Panik – alle schrien und gerieten in Panik, dann begann ein Versuch, den zerstörten Zug zu evakuieren. Die Menschen sprangen aus einer Höhe von zwei Metern durch zerbrochene Fenster. Wir hatten keine Wahl, wir wollten den Todeszug so schnell wie möglich verlassen“, sagte ein überlebender Passagier.

In diesen Momenten der Katastrophe, als sie um ihr Leben fürchteten, zeigten die Menschen Solidarität und Menschlichkeit, indem sie um das Leben unbekannter Mitreisender fürchteten und sich bemühten, ihnen zu helfen, wie von Telegraf.rs berichtet.

➤ Die Feuerwehr meldete, dass bei der Kollision zweier Züge in Griechenland letzte Nacht in den frühen Morgenstunden mindestens 38 Menschen getötet und 85 verletzt wurden.

Gouverneur Konstantinos Agorastos von Thessalien erklärte, dass ein Fernverkehrszug, der von Athen nach Thessaloniki fuhr, mit hoher Geschwindigkeit mit einem Güterzug vor der Stadt Larisa in Zentralgriechenland kollidierte, berichtete Reuters.

Dies ist das schwerste Verkehrsunfall in Griechenland in den letzten Jahrzehnten. Die Ursache des Unfalls ist immer noch unklar.