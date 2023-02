Drei Tote und mehrere Verletzte nach schwerem Unfall in Slowenien

Auf der Autobahn bei Murska Sobota in Slowenien ereignete sich an der Anschlussstelle Lipovci gegen 5 Uhr morgens ein schwerer Verkehrsunfall, an dem ein Bus mit ausländischen Kennzeichen beteiligt war, berichtet das slowenische 24ur.com.

Drei Menschen seien tödlich verunglückt und weitere verletzt worden, teilte die Polizeibehörde von Murska Sobota mit.

Slovenske Novice berichtet, dass ein Bus mit rumänischen Kennzeichen in den Unfall verwickelt war. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Unfallursache ist noch unbekannt.

Aufgrund des Unfalls wurde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Gancani und Lipovci in Richtung Maribor gesperrt. Für Personenkraftwagen ist es möglich, die Regionalstraße zwischen den Knoten Turnisce oder Gancani und Lipovci zu umgehen.

Seien Sie bitte vorsichtig, denn auf diesem Teil der Autobahn befindet sich auch eine große Menschenmenge