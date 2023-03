20-Jähriger vergewaltigt und ermordet 19-Jährige

In Niedersachsen wurde am Samstagabend eine 19-jährige Frau vergewaltigt und ermordet. Der Verdächtige ist ein 20-jähriger Torwart eines Amateurfußballclubs. Ehemalige Schulkollegen äußerten sich zu ihm in den Medien.

Die junge Frau, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Bramsche in Niedersachsen vergewaltigt und ermordet wurde, wurde als Milena O. identifiziert. Der Verdächtige ist ein 20-jähriger namens Joel G. Laut Medienberichten ereignete sich das Verbrechen in Bramsche, auf einer Party, an der etwa 150 Menschen teilnahmen. Während des Festes verschwand das Mädchen. Die anderen Gäste begannen mit der Suche. Erst eine Stunde später wurde die 19-Jährige schwer verletzt auf einer Wiese gefunden.

Ehemalige Schulkollegen äußern sich zu Joel G.

Laut deutschen Medien ist der 20-Jährige Torwart eines Amateurfußballclubs in Niedersachsen. Am Montag wurde er vor Gericht vorgeführt, wollte sich aber nicht schuldig bekennen. Joel G. und Milena O. sollen sich angeblich gekannt haben. Ehemalige Schulkollegen äußerten sich zu ihm in den Medien.

„Er war bei Mädchen nicht beliebt“, sagte eine ehemalige Klassenkameradin über Joel G. Nico L. und Malte W. waren zwei Jahre lang in derselben Klasse wie Joel. „Er war ein netter Kerl, manchmal auch witzig, aber manchmal auch sehr aggressiv gegenüber Mädchen“, sagten sie.

Er verstand sich gut mit Jungs. Bei Mädchen war es offenbar anders. „Es kam immer wieder zu Streitigkeiten zwischen ihm und Mädchen. Ich würde sagen, er war zu aufdringlich. Ich habe mit einigen Mädchen aus unserer ehemaligen Klasse gesprochen und sie sagten auch, dass sie ihn nicht mochten, weil er oft grob zu ihnen war“, sagte Nico.

Malte W., der zwei Jahre lang in derselben Klasse wie Joel war, erinnert sich auch daran, dass der 20-Jährige anders zu Mädchen war. „Er war nett, manchmal auch witzig, aber manchmal auch sehr aggressiv gegenüber Mädchen“, sagte Malte W.

Was ist in Bramsche passiert?

Niemand hätte jemals gedacht, dass so etwas passieren würde. In der Nacht von Samstag auf Sonntag feierten etwa 150 Menschen in der Schützenhalle. Gegen 1.30 Uhr wurde das Verschwinden von Milena O. gemeldet. Einige Gäste der Party begannen mit der Suche und fanden gegen 2.40 Uhr morgens die 19-Jährige schwer verletzt auf einer Wiese.

Die Retter versuchten, sie wiederzubeleben, aber leider bestätigten die Ärzte im Krankenhaus ihren Tod. Am Sonntagmorgen wurde der 20-jährige Joel G. wegen des Verdachts auf Mord festgenommen.

Die Polizei gab keine weiteren Informationen über den Hintergrund von Milena O. bekannt.