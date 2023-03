Junge Mutter bringt Baby mit Hilfe von Videos zur Welt und erwürgt es

In einem schockierenden Fall hat eine 15-jährige Mutter ihr neugeborenes Baby kurz nach der Geburt erwürgt. Was diesen Fall noch tragischer macht, ist die Tatsache, dass das Mädchen ihren Vater erst vor kurzem über soziale Medien kennengelernt hatte. Die Polizei ermittelt nun gegen die Teenagerin wegen Mordes.

In einem tragischen Vorfall in Indien brachte eine 15-jährige Mutter alleine ihr Baby zur Welt, nachdem sie entsprechende Videos auf YouTube angesehen hatte. Berichten zufolge erwürgte sie das Neugeborene anschließend, um zu verhindern, dass die Nachbarn seine Schreie hören würden, da sie ihre Schwangerschaft geheim gehalten hatte. Die örtlichen Medien, darunter NDTV und „Times of India“, berichten unter Berufung auf die Polizei, dass die Jugendliche ihre Mutter erst später über die Geburt informierte, nachdem sie geschwächt war. Die Polizei ermittelt nun wegen Mordes gegen die 15-Jährige.

Laut Berichten hatte die 15-jährige Mutter den Vater des Babys über soziale Medien kennengelernt, kannte jedoch weder seinen vollständigen Namen noch seine Adresse. In Indien ist Sex vor der Ehe ein großes Tabu und Sex mit Minderjährigen ist gesetzlich verboten, auch wenn die Beziehung einvernehmlich ist. Dies führt oft zu unsicheren und illegalen Abtreibungen außerhalb von Krankenhäusern, die für die werdende Mutter oft tödlich sein können. Diese traurigen Umstände betonen die Bedeutung von sexueller Aufklärung und dem Zugang zu sicheren und legalen Schwangerschaftsabbrüchen in Ländern wie Indien.