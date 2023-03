Coolster Priester der Welt: Tattoos, CrossFit & Kreuz (FOTO+VIDEO)

Den Priester Oskar Arngarden (38) aus Schweden findet man an zwei Orten – entweder in der Kirche oder im Fitnessstudio, wo er fünf Tage die Woche trainiert. Er hebt Gewichte, schwingt Kettlebells und springt Seil. Er praktiziert CrossFit, ein Ganzkörpertraining, das von amerikanischen Polizisten und Soldaten geliebt wird.

Fast 40.000 Menschen folgen diesem modernen Vertreter der evangelisch-lutherischen Kirche auf Instagram. „Einige folgen mir, weil sie nicht daran gewöhnt sind, einen Priester zu sehen, der trainiert und tätowiert ist. Andere folgen mir, weil sie an den Workouts interessiert sind“, sagt Oskar.

Mit 14 Jahren begann er über das Priestertum nachzudenken. Er schrieb sich 2005 für Theologie ein und wurde sechs Jahre später ordiniert. Er sagt, dass er diese Entscheidung nie bereut hat. Außerdem wollte er nicht, dass seine Liebe zum Sport, dem er seit seiner Kindheit nachgeht, darunter leidet.

„Mit 18 habe ich angefangen, mehr Krafttraining zu machen, davor habe ich Fußball gespielt. Ich trainiere fünf Tage die Woche. Das gibt mir Energie, deshalb trainiere ich in der Regel morgens und komme so leichter durch den Tag“, erklärte er für die deutsche Bild.

Er fügt auch hinzu, dass die Kirche nichts dagegen hat, dass er trainiert. „Einige Menschen sind mehr oder weniger kritisch, aber über allem steht die Liebe“, behauptet er und enthüllt, was er für den größten Fehler hält, den die Kirche macht.

„Der große Fehler ist, dass die Kirche denkt, dass sie mit jungen Menschen sprechen kann, ohne ihnen vorher zuzuhören. Die Kirche beschreibt ständig, was richtig und falsch ist, welche Erfahrungen von Menschen zählen und welche nicht. Wir als Kirche müssen viel besser werden, indem wir zuerst auf junge Menschen hören, ihre Geschichten und Erfahrungen. Womit sie kämpfen und was sie motiviert. Nur so kann ihr Glaube für sie relevant werden. Ich möchte nicht zu viel reden; ich höre lieber zu“, schließt er.