Anfänge: Neues Foto von Tea Tairovic aufgetaucht

Tea Tairovic zählt zu den beliebtesten Persönlichkeiten des Showbusiness zählt. Ein Foto, das sie am Anfang ihrer Karriere zeigt, ist auf einer Instagram-Seite aufgetaucht und hat die Netzwerke in Aufruhr versetzt.

Nach all den Erfolgen, die sie mit ihrem neuen Album erzielt hatte, geriet sie aufgrund einer angeblichen „Verhaftung“ in einen Skandal. Trotz aller Affären, in die sie verwickelt wurde, bleibt sie eine der beliebtesten Prominenten und ihre Auftritte sind oft restlos ausverkauft.

Sie gilt als eine der attraktivsten Sängerinnen und viele haben vergessen, wie sie zu Beginn ihrer Karriere aussah. Auf einer Instagram-Seite erschien ein Foto, welches zeigt, wie sie aussah, bevor sie der Öffentlichkeit bekannt wurde. Die Fotos zeigen, dass sich die Sängerin stark verändert hat, jedoch ist alles in ihrem Gesicht sehr dezent und zurückhaltend.

Viele Kommentare besagen, dass sie es mit Korrekturen nicht übertrieben hat.