Was ist der Unterschied von Google zu Social Media Ads wie Facebook oder Instagram?

Wir haben zwei Experten eingeladen, die seit vielen Jahren im Bereich des Online-Marketings und der bezahlten Werbeanzeigen tätig sind. Wir sprechen mit Gordon Kuckluck, der sich seit 2017 auf Google & Youtube Ads spezialisiert hat, sowie mit Christoph Bogner, der als Experte für Online-Shops und bezahlte Werbeanzeigen tätig ist und strategische Handlungsempfehlungen aus den Zahlen hinter Kampagnen ableiten kann.

Im Interview werden wir diskutieren, was den Unterschied von Google Ads im Vergleich zu Social Media Ads ausmacht, wer die Zielgruppe für Google Ads ist und welchen Vorteil Google Ads gegenüber SEO hat. Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion!

Fangen wir gleich an: Was ist der Unterschied von Google zu Social Media Ads wie Facebook oder Insta?

Gordon Kuckluck: Eine Frage, die dem Stich in ein Wespennest gleichkommt – denn wir sind natürlich ganz klar “Team Google” 😀

Vorweg: Social Media Ads haben ihre Daseinsberechtigung. Und was für eine! Nichts gegen Meta Ads auf Facebook oder Instagram. Nichts gegen TikTok Ads und wie die Plattformen auch alle heißen mögen. Sie gehören unserer Meinung nach in einem guten Marketing-Mix unbedingt dazu!

Aber es gibt zwischen all diesen Plattformen und Google einen gewaltigen und entscheidenden Unterschied: Daten.

Während all diese anderen Plattformen mehr oder weniger nur eine App sind (ok, Meta vereint mittlerweile Facebook, Instagram und WhatsApp unter sich, es sind also 3 Apps), ist Google schier das gesamte Internet 🙈

Zu Google gehören Dienste und Netzwerke wie (und das ist keine erschöpfende Aufzählung!):

Die Google Suche

Google Shopping

Gmail (also die E-Mail Kommunikation)

YouTube als Nr. 1 Videoplattform und nach der Google Suche die zweitgrößte Suchmaschine

Google Maps

Der Google Playstore und überhaupt der ganze Bereich der Google und Android Smartphones

Google Analytics als ultimatives Webseiten Analyse-Tool

Und nicht zu vergessen: Der Google Chrome Browser, der das Internet-Nutzungsverhalten misst.

Google verfügt also über ein Vielfaches an gesammelten Daten, um sich ein ganzheitliches Bild von uns als Nutzer machen zu können – so gruselig das irgendwie auch ist.

Worauf ich damit hinaus will? Targeting. Das Auswählen und “Treffen” der genau richtigen Zielgruppe zum genau richtigen Zeitpunkt. Das gelingt mit Google Ads einfach viel besser, stabiler und vorhersehbarer als mit jeder anderen Werbeplattform der Welt.

Dazu kommt, dass die digitale Welt immer komplexer wird. Immer mehr internetfähige Endgeräte, Browser-Versionen, Apps und daraus resultierende vielfältigere Customer Journeys, die immer schwieriger nachzuvollziehen sind, ebnen den Weg für künstliche Intelligenzen (KI). Hier ist Google wiederum weit vorne. Nur durch KI Unterstützung ist eine problemlose Skalierung auf mehrere Tausend Euro Tagesbudget ohne Einbruch der Performance möglich.

Das haben wir so stabil bei verschiedenen Kunden nur bei Google erlebt. Google ist da einfach eine Macht.

Solche Skalierungen auf solch konstant hohe Werbebudgets funktionieren bei Meta beispielsweise nur zur Blackweek oder in Q4, also temporär begrenzt. Und auch dann in der Regel nur durch sehr hohen personellen Aufwand und entsprechende Überwachung und kontinuierliche Feinjustierung.

Die viel größere Datenbasis, auf die Google gegenüber Social Media Plattformen zurückgreifen kann, ist dabei jedoch nur ein Aspekt. Ein anderer wäre der der Werbemüdigkeit (englisch Ad Fatigue). Diese ist bei Facebook viel größer und viel schneller erreicht. Den Nutzern fehlt nämlich die Intention. Die Werbung funktioniert klassisch nach Push-Marketing Prinzip: Dem Nutzer wird – ohne dass er danach sucht – die Werbung “vor die Nase gesetzt”.

Gerade bei hohen Budgets brennen solche Werbeanzeigen dann schnell aus. Die meisten Personen der anvisierten Zielgruppe haben die Ad gesehen. Die Werbung fängt an, die Leute zu nerven. Es muss etwas Neues her.

Da bei Google (besonders im Suchnetzwerk, aber auch bei YouTube beispielsweise) oft eine Intention des Nutzers mitschwingt, erleben wir diese Werbemüdigkeit bei Google viel weniger. Google und YouTube Nutzer besuchen oder nutzen diese Plattformen mit Absicht. Sie verfolgen ein bestimmtes Ziel. Sie haben eine Intention.

Unsere Werbung erscheint also nicht “ungefragt”, sondern sie erscheint der genau richtigen Zielgruppe IN GENAU DEM RICHTIGEN MOMENT – nämlich, wenn die Person unserer Zielgruppe gerade aktiv mit unserem Thema beschäftigt ist, z. B. etwas in die Google-Suche eingibt.

Es ist viel unwahrscheinlicher, dass unsere Werbung (wenn sie gut gemacht ist) “nervt”. Passiert natürlich auch. Gerade auch bei höheren Budgets. Aber es müssen längst nicht so oft neue Werbemittel erstellt werden, wie im Bereich des Social Media Advertisings.

Wer ist eure Zielgruppe?

Christoph Bogner: Wer in seinem Geschäft auf Kontaktanfragen oder Kontaktadressen (Leads) angewiesen ist, der ist bei uns richtig. Wir betreiben Leadgenerierung über Google und YouTube Ads nun schon seit 2017 und dürfen auf viel Erfahrung und tolle Kundenergebnisse in dieser Zeit zurückblicken! Handwerker, Rechtsanwälte, Ärzte, aber auch Coaches und Anbieter digitaler Infoprodukte sind bei uns herzlich willkommen.

Auf der anderen Seite lieben wir es, Google und YouTube Werbung für Onlineshops zu machen. Wer also im E-Commerce unterwegs ist und mehr Umsatz machen möchte, wobei ein gewisser Ziel-ROAS eingehalten werden muss, ist bei uns ebenfalls goldrichtig.

Was ist der Vorteil von Ads gegenüber SEO?

Gordon Kuckluck: SEO vs SEA ist ein alter Hut. Wir sind keine Freunde davon, hier ein “Feindbild” zu schüren. Wir behaupten nicht, Google Ads seien gut und Suchmaschinenoptimierung schlecht. Wir sehen vielmehr starke Synergieeffekte.

Aber zur Frage nach den Vorteilen von Google Werbeanzeigen, wäre allen voran die Geschwindigkeit zu nennen. SEA (Search Engine Advertising) funktioniert praktisch sofort, auf Knopfdruck. Du schaltest deine Kampagnen an und hast sofort erste Resultate. Du bist sofort in den Top-Platzierungen, also in der Regel ja sogar über den organischen Ergebnissen. Du musst nicht erst lange darauf warten, wie im Falle von SEO.

Dadurch kannst du auch viel schneller Tests machen und Optimierungen vornehmen. Denn der Traffic ist da, den du für aussagekräftige Ergebnisse benötigst.

Dafür sind SEO Rankings in der Regel nachhaltiger. Denn schaltest du deine Ads Kampagne aus, versiegen auch sofort deine Klicks und Ergebnisse. Du bist weg. Organische Rankings über Suchmaschinenoptimierung bleiben da für gewöhnlich stabiler und langfristiger erhalten – wenn sie denn erst einmal erreicht wurden.

Zusammengefasst würde ich sagen: Volumen und schnelles Wachstum kannst du mit Google Ads wunderbar erreichen. Und das ist ein Vorteil gegenüber SEO.

Wenn ich Google Ads schalte, kann ich dann auf SEO verzichten?

Christoph Bogner: Nein. Auf keinen Fall. Ja, wir behaupten sogar, dass es Synergieeffekte zwischen SEO und SEA gibt.

Zunächst mal: Während Google Anzeigen dir praktisch sofort Ergebnisse liefern, wenn deine Kampagne live geht, braucht SEO verhältnismäßig lange um dir Klicks und Besucher zu bringen.

Dafür sind deine Klicks und Besucher bei Google Ads auch sofort wieder verschwunden, wenn du deine Kampagne einstellst. Das ist bei SEO nicht der Fall. Hast du erst einmal gewisse Rankings erreicht, die dir Klicks und Besucher bringen, so bleiben dir diese Ergebnisse auch für gewöhnlich lange erhalten.

Um mit deiner Firma oder deinem Angebot solide aufgestellt zu sein, braucht es einen gesunden Marketing-Mix. Sowohl Google Ads als auch Suchmaschinenoptimierung gehören da auf jeden Fall dazu!

Für wen sind Google Ads geeignet?

Christoph Bogner: Google Ads gehören für unser Verständnis zu einem gesunden Marketing-Mix unbedingt dazu. Denn auch, wenn das Google Suchnetzwerk natürlich nur Sinn macht, wenn es ein gewisses Suchvolumen zum eigenen Thema gibt, bietet Google Ads mit dem Display-Netzwerk, dem Videonetzwerk (YouTube) oder auch Google Shopping noch so viel mehr. Da ist eigentlich für jedes Unternehmen und für jedes Zielvorhaben das Passende dabei 🙂

Danke für das Interview.

Gordon Kuckluck

Gordon Kuckluck ist seit gut 14 Jahren im Online-Marketing tätig. Seit 2017 hat er sich auf bezahlte Werbeanzeigen spezialisiert, darunter alle 4 Netzwerke von Google Ads (Suchnetzwerk, Display- netzwerk, Shopping und Video rund um YouTube). Er ist hauptsächlich für die Akquise zuständig.

Christoph Bogner

Christoph Bogner ist seit über 4 Jahren als Experte für Online-Shops und bezahlte Werbeanzeigen tätig. Er liest die Zahlen hinter Kampagnen wie kein anderer und versteht es meisterhaft strategische Handlungsempfehlungen daraus abzuleiten. Er ist hauptsächlich für das operative Kundengeschäft zuständig. Mehr Infos findet ihr auf ihrer Webseite Ads-Vantage.