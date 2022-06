Was solltest du als Unternehmer über YouTube Ads wissen?

Du möchtest als Unternehmer Werbung auf YouTube schalten, um deine Zielgruppe noch besser erreichen zu können?

Dann gibt es bestimmte Dinge, die du wissen solltest, damit deine YouTube Ads auch tatsächlich den gewünschten Erfolg zeigen. Wie du bei deinen YouTube Werbeanzeigen vorgehen solltest, erklären wir dir im Artikel.

Definiere deine Zielgruppe klar und deutlich

Damit deine Werbeformate bei YouTube erfolgreich sind, musst du unbedingt wissen, wer deine Zielgruppe ist. Beschäftige dich deshalb sehr genau damit. Erst wenn deine YouTube Ads mit Aufmerksamkeit angesehen werden und Interaktionen folgen, stellt sich Erfolg ein.

Im Optimalfall sorgt das für Leads oder Conversions. Damit deine YouTube Werbeanzeigen den richtigen Usern angezeigt werden, kannst du die Zielgruppen in deinem Google Ads-Konto definieren. Anschließend verknüpfst du dies mit YouTube.

Wähle deine Ziele und Werbeformate exakt aus

Damit du die richtige Werbung auf YouTube schalten kannst, musst du dir vorher Gedanken über deine Ziele machen, die du erreichen möchtest. Möchtest du deinen Umsatz steigern oder deine Reichweite und die Bekanntheit deiner Marke erhöhen? Bei den YouTube Ads gibt es für alle Stufen der Customer Journey passende Werbeformate, die eine hervorragende Performance bieten.

Worum handelt es sich dabei? Zum Beispiel um Anzeigen, die sich überspringen lassen. Diese sind generell geeignet, um den wichtigsten Content am Anfang einzubinden. Dann gibt es Anzeigen, die sich nicht überspringen lassen. Sie eignen sich, um deine Reichweite und deine Markenbekanntheit zu erhöhen.

Entscheidest du dich für Out-Stream-Anzeigen, steigert das die Reichweite bei mobilen Geräten. Durch Bumper-Ads erhöhst du deine Markenbekanntheit und Reichweite mit vorgeschalteten YouTube Ads, ehe das eigentliche Video beginnt. Discovery-Anzeigen sind praktisch, wenn schon Interesse an deinen Produkten oder Dienstleistungen besteht.

Sei kreativ und überrasche die User mit deinen Inhalten

Das Gros der YouTube Werbeanzeigen dauert nur einige Sekunden oder lässt sich entfernen. Deshalb sind insbesondere die ersten Momente von großer Bedeutung. Hinzu kommt, dass bei langen YouTube Ads die Aufmerksamkeit abnimmt. Deshalb solltest du essenziellen Content zu Beginn propagieren. Die Grundaussage sollte in den ersten Sekunden klar herausgearbeitet werden.

Die Qualität deiner Videos ist ebenfalls wichtig. Sie muss hochwertig sein. 4K ist hier das Zauberwort. Die User schauen YouTube Videos nicht auf kleinen Geräten, sondern auf großen. Deshalb solltest du auf eine professionelle Erstellung achten.

Mit deinen YouTube Werbeanzeigen hast du noch größeren Erfolg, wenn Menschen zu sehen sind. Mit direkter Ansprache in naher Aufnahme erhalten sie mehr Aufmerksamkeit. Kommen zusätzlich Emotionen ins Spiel, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass deine YouTube Ads bis zum Schluss angesehen werden.

Kennst du schon das ABCD-Prinzip?

Deine grundlegenden Botschaften werden bereits nach einigen Sekunden bewusst verstanden. Ob es einen Mehrwert für den User gibt, erkennt dieser erst, wenn er die YouTube-Werbeanzeigen komplett anschaut. Damit er das tut, musst du ihn durch vier Phasen führen, die für dich von strategischer Wichtigkeit sind. Auch Google befürwortet das sogenannte ABCD-Prinzip. Was genau ist das?

Mit ATTRACT ist gemeint, dass kreative und auffällige YouTube Werbeanzeigen mehr Interesse und Aufmerksamkeit erregen. BRAND steht für die audiovisuelle Nennung deiner Marke zu Beginn des Videos. CONNECT bedeutet, dass der Stil und die Szenarien die Bedürfnisse deiner Zielgruppen erfüllt. Deine Werbeformate müssen Probleme lösen können.

DIRECT steht für klare Handlungsempfehlungen und Anweisungen. Sie machen es dem User einfacher. Binde eine Call-to-Action ein, um erfolgreich zu sein.

Finde den passenden Kanal für deine Zielgruppe

Du musst unbedingt vermeiden, deine YouTube Ads auf den falschen Kanälen zu veröffentlichen. Die User sehen sich keine Anzeigen an, die nicht zum Thema passen. Aber die gute Nachricht ist, dass es viele Möglichkeiten gibt, deine Inhalte darzustellen. Schon beim Einstellen deiner YouTube Werbeanzeigen hast du Gelegenheit, passende Kanäle auszuwählen und deine Zielgruppe anzusprechen.

Schaue dir auch die Abonnentenliste an. So stellst du fest, ob es sich dabei um B2B- beziehungsweise um B2C-Kunden handelt. Deine Anzeigen kannst du permanent steuern, um sie zu optimieren. Das reduziert die Streuverluste. Darüber hinaus bringst du so in Erfahrung, ob sich die Liste geändert hat.

Nutze das Potenzial der YouTube Ads für dein Unternehmen

Wenn du Werbung auf YouTube schalten möchtest, kannst du damit deine Zielgruppe bei jedem Schritt der Customer Journey erreichen. Geht es um das Content-Marketing, sind YouTube Videos mit passenden Werbeformaten unbedingt erforderlich. Das gilt auch für die Suchmaschinenwerbung. Sofern du das berücksichtigst, hebst du dich positiv von deinen Mitbewerbern ab.