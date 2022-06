Neuer Trend: Diese Louis Vuitton-Tasche trugen bereits unsere Omas beim Einkaufen! (FOTOS)

Louis Vuitton zeigt ihre sommerliche Tasche, welche unsere Balkan-Omas für das Einkaufen verwendet haben.

Die sogenannten “It”-Taschen sind für jeden Fashionista ein Muss und diesen Sommer bekommen sie Zuwachs. Der Taschentrend mit Gummi-Korb wurde bereits in zahlreichen Fashionshows vorgestellt.

Retro Louis Vuitton-Tasche

Erinnern euch die Korbtaschen in Gummi-Optik an etwas? Korbtaschen in Gummi-Optik, wie man sie von den Omas für den Einkauf am Markt oder sogar für den Strand kennt. Wie man sieht ist die Louis Vuitton Tasche zeitlos, auffällig und komplett im Trend. Die Designer-Tasche gibt es bereits für satte 2750 Euro zu kaufen.

Gummi-Körbe

Die Taschen werden aus Kalbsleder gemacht und sind heiß begehrt. Fashionistas, die für eine It-Tasche nicht unbedingt so viel Geld ausgeben möchten und können, könnten die billigere Alternative nehmen und einfach ihre Omis fragen.

