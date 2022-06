Die 12 besten Lebensmittel für gesunde Haut

Ernährung ist wichtig für die Gesundheit. Eine ungesunde Ernährung kann Ihren Stoffwechsel beeinträchtigen, zu Gewichtszunahme führen und sogar Organe wie Herz und Leber schädigen. Aber die Ernährung wirkt sich auch auf ein anderes Organ aus – Ihre Haut.

Je mehr die Wissenschaft über die Ernährung und den Körper erfährt, desto deutlicher wird, dass die Ernährung die Gesundheit und die Alterung der Haut erheblich beeinflussen kann. Dieser Artikel wirft einen Blick auf einige der besten Lebensmittel, um Ihre Haut gesund zu halten.

Fetter Fisch

Fette Fische wie Lachs, Makrele und Hering sind ausgezeichnete Lebensmittel für eine gesunde Haut. Sie sind reich an Omega-3-Fettsäuren, die für die Gesunderhaltung der Haut wichtig sind. Omega-3-Fettsäuren sind notwendig, um die Haut dick, geschmeidig und mit Feuchtigkeit zu versorgen. Ein Mangel an Omega-3-Fettsäuren kann sogar zu trockener Haut führen.

Avocados

Avocados sind reich an gesunden Fetten. Diese Fette kommen vielen Funktionen des Körpers zugute, auch der Gesundheit der Haut. Avocados sind auch eine gute Quelle für Vitamin E, ein wichtiges Antioxidans, das die Haut vor oxidativen Schäden schützt. Die meisten Amerikaner nehmen über ihre Ernährung nicht genug Vitamin E zu sich. Interessanterweise scheint Vitamin E wirksamer zu sein, wenn es mit Vitamin C kombiniert wird.

Walnüsse

Walnüsse haben viele Eigenschaften, die sie zu einem ausgezeichneten Nahrungsmittel für gesunde Haut machen. Sie sind eine gute Quelle für essenzielle Fettsäuren, d. h. Fette, die der Körper nicht selbst herstellen kann. Sie sind sogar reicher als die meisten anderen Nüsse an Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Andererseits reduzieren Omega-3-Fettsäuren Entzündungen in Ihrem Körper – auch in Ihrer Haut.

Brokkoli

Brokkoli enthält viele Vitamine und Mineralstoffe, die für die Gesundheit der Haut wichtig sind, darunter Zink, Vitamin A und Vitamin C. Außerdem enthält er Lutein, ein Carotinoid, das wie Beta-Carotin wirkt. Lutein trägt dazu bei, die Haut vor oxidativen Schäden zu schützen, die zu trockener und faltiger Haut führen können. Brokkoliröschen enthalten aber auch eine besondere Verbindung namens Sulforaphan, die einige beeindruckende potenzielle Vorteile aufweist. Sie kann sogar krebshemmend wirken, auch bei einigen Arten von Hautkrebs.

Dunkle Schokolade

Wenn Sie noch einen Grund brauchen, um Schokolade zu essen, hier ist er: Die Auswirkungen von Kakao auf Ihre Haut sind ziemlich phänomenal. Nachdem die Teilnehmer einer Studie 6-12 Wochen lang täglich ein Kakaopulver mit einem hohen Gehalt an Antioxidantien konsumiert hatten, war ihre Haut dicker und mit mehr Feuchtigkeit versorgt. Ihre Haut war auch weniger rau und schuppig, weniger empfindlich gegen Sonnenbrand und besser durchblutet, wodurch mehr Nährstoffe zur Haut gelangen.

Eine andere Studie ergab, dass der Verzehr von 20 Gramm hochantioxidativer dunkler Schokolade pro Tag die Haut doppelt so viel UV-Strahlung aushalten lässt, bevor sie verbrennt, verglichen mit dem Verzehr von Schokolade mit niedrigem Antioxidationsgehalt.

Grüner Tee

Grüner Tee kann dazu beitragen, Ihre Haut vor Schäden und Alterung zu schützen. Die wirkungsvollen Verbindungen in grünem Tee werden Katechine genannt und können die Gesundheit Ihrer Haut auf verschiedene Weise verbessern. Wie einige andere antioxidativ wirkende Lebensmittel kann grüner Tee Ihre Haut vor Sonnenschäden schützen.

Fazit

Was Sie essen, kann die Gesundheit Ihrer Haut erheblich beeinflussen. Achten Sie darauf, dass Sie genügend wichtige Nährstoffe zu sich nehmen, um Ihre Haut zu schützen. Die Lebensmittel auf dieser Liste sind eine gute Wahl, um Ihre Haut gesund, stark und attraktiv zu halten.