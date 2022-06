Rimac ist 2 Milliarden Euro wert

Die RIMAC GROUP erhielt eine Investition von bis zu 500 Millionen Euro. Der Marktwert des Unternehmens übersteigt mittlerweile 2 Milliarden Euro. Die neuen Investoren sind die weltbekannten Unternehmen SoftBank und Goldman Sachs. Auch die bisherigen Investoren Porsche und InvestIndustrial haben sich an dieser Investitionsrunde beteiligt.

Der kroatische Unternehmer und Gründer des Automobilherstellers Rimac Automobili, dem kroatischen Hersteller von Elektrosupersportwagen, und von Greyp Bikes, dem Produzenten von Hightech-E-Bikes und von eBike-Technologie, Mate Rimac, eine gigantische Investition.

“Frisches Kapital wird verwendet, um das Wachstum des Unternehmens fortzusetzen, die Produktionskapazität zu erhöhen und zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen”, sagte die Rimac-Gruppe in einer Erklärung.

Der kroatische Elon Musk hält nach wie vor den größten Anteil an dem Unternehmen. Die Rimac-Gruppe ist mit 55 % mehrheitlich an Bugatti Rimac beteiligt, die anderen 45 % gehören Porsche. Mit der kürzlich erfolgten Abspaltung ist Rimac Technology ein vollständig unabhängiges Unternehmen geworden, das sich zu 100 % im Besitz der Rimac-Gruppe befindet.

Rimac: Allein im Jahr 2022 stellen wir 700 neue Mitarbeiter ein

Mate Rimac, CEO der Rimac-Gruppe, wies darauf hin, dass sie ehrgeizige Wachstumspläne für die nächsten zwei Jahre haben.

„Wir fühlen uns geehrt, bedeutende neue Investoren wie SoftBank Vision Fund 2 und Goldman Sachs Asset Management zu unterstützen, die an unsere Vision glauben. Wir sind auch Porsche und InvestIndustrial dankbar, die eine wichtige Rolle bei unserem Erfolg gespielt haben.

Während wir die Rimac-Gruppe reorganisieren, etablieren wir neue Produktionsprozesse, um die globale Nachfrage zu befriedigen, stellen allein im Jahr 2022 700 neue Mitarbeiter ein, eröffnen neue Büros an mehreren Standorten in Europa und erweitern die Produktion auf dem Campus und anderswo. Die Unterstützung unserer professionellen Investoren wird uns helfen, das Unternehmen in die nächste Phase zu führen“, sagte Rimac.

Cvetojevic: Diese Art von Investition rückt Rimac in den Fokus der Besten der Branche

Unternehmer Saša Cvetojević sagt, man müsse berücksichtigen, dass dies vor der prognostizierten Krise geschah.

„Nicht nur die Höhe der Investitionen ist groß, auch die Bewertung, zu der die Anleger investieren, hat gezeigt, dass Rimac jetzt weit über 2 Milliarden Euro wert ist. Wir müssen berücksichtigen, dass dies kurz vor der von vielen Analysten vorhergesagten Krise und zu einem bestimmten Zeitpunkt geschah, als die meisten Großinvestoren ihre Investitionen eingestellt oder deutlich reduziert haben.

Ein weiterer Aspekt, der den Wert des Unternehmens selbst zeigt, sind die Investoren selbst. SoftBank (mit seinen Vision-Fonds) ist vielleicht der weltweit größte Investor in Hightech-Projekte, und Goldman Sachs ist ein so klangvoller Name, dass es auch außerhalb der Finanzbranche bekannt ist.

Darüber hinaus hat Porsche die Investition verfolgt, was bestätigt, dass auch diejenigen, die jetzt dicke ‚Insider‘ sind, den Wert von Rimac selbst gesehen haben“, sagt Cvetojević.

Er fügt hinzu, dass diese Investition dazu beitragen wird, die Entwicklung neuer Produkte zu beschleunigen, aber auch mehr qualifizierte Mitarbeiter anzuziehen.

Angesichts der Tatsache, dass Rimac weniger Probleme mit Lieferketten hat als der Rest der Automobilindustrie (kleinere Serien und die Möglichkeit, Prämien für das Fehlende zu zahlen), bleibt die größte Herausforderung für die Entwicklung der Mensch. Eine solche Investition rückt Rimac in den Fokus der besten Leute in der Branche.

“Dies ist auch eine Chance, neue Hightech-Unternehmen zu entwickeln.”

Dies bedeutet, dass sich noch mehr Ausländer mit guter Kaufkraft und hohem Wissen und Können für Kroatien als Wohnort entscheiden werden. Das bedeutet mehr Geld im Immobiliengeschäft, im privaten Gesundheits- und Bildungswesen, in der Gastronomie, aber auch mehr Haushaltseinnahmen“, fügte er hinzu.

“Angesichts des Beschäftigungstempos und des Umsatzwachstums des Unternehmens sowie der ständigen Eröffnung neuer Standorte in Kroatien sprechen wir über Einnahmen, die keineswegs zu vernachlässigen sind, insbesondere für lokale Budgets.

Schließlich ist das Wissen, das durch solche „Hi-Tech“-Unternehmen nach Kroatien fließt, eine große Chance für die Entwicklung vieler neuer High-Tech-Unternehmen. Das ist der größte Beitrag dieser Investition, den ich langfristig sehe“, schloss Cvetojević.

Rimac ist stolz auf seine kroatischen Wurzeln und hat bislang alle Angebote abgelehnt, sein Unternehmen in ein anderes Land zu verlagern. Sein erklärtes Ziel ist, eine Automobilbranche in Kroatien anzusiedeln. Das amerikanische Automagazin Motor Trend platzierte Rimac auf seiner Liste der wichtigsten Akteure in der Automobilbranche an neunter Stelle.