Hüllenlos auf Instagram? Kylie Jenner zeigt ihre Brustwarzen (FOTOS)

Ist etwa Kylie Jenner nackt auf Instagram? Ihre Fans mussten mehrmals hinschauen. Der Reality-Star fordert mehr Freiheit in den sozialen Netzwerken.

Wie so viele andere Stars auch, ließ es sich die kleine Schwester von Kim Kardashian nicht nehmen, ihren Körper der Öffentlichkeit zu präsentieren. Aber Kylie Jenner wäre nicht Kylie Jenner, wenn sie nicht noch eins draufsetzen würde. Um noch mehr Aufmerksamkeit auf sich und ihr Foto zu lenken, posierte sie auf Instagram völlig “hüllenlos”. Sie trug nur eine Sonnenbrille.

Nippel-Bikini

Wie so oft bringt sie ihre Brüste in den Vordergrund. Die Fotos postete sie auf Instagram und erhielt in kürzester Zeit tausende Reaktionen. Allerdings wurden auch Stimmen laut, die zur Verwirrung sorgten. Ist sie wirklich nackt? Der TV-Reality-Star präsentiert sich in einem hautfarbenen Bikini mit aufgemalten Brustwarzen von Jean Paul Gaultier.

“Free the nipple”

“Free the nipple” [dt.: Befreit die Nippel; Anm. d.Red.], fordert Kylie auf Instagram. Sie zielt auf die Social Media-Richtlinien, denn immerhin sollen dort Nippel zensiert werden, aber die der Männer nicht.

“Du musst hier eine Warnung aussprechen. Ich dachte erst, ich wäre in der falschen App”, scherzt ein User und bezieht sich auf die Erotik-Plattform OnlyFans. “Ich habe kurz gedacht, dass das echt wäre”, schreibt ein weiterer Fan.

Doch nicht nur Kylie Jenner posiert mit außergewönlichen Bikinis sondern auch die serbische Folkdiva Jelena Karleuša! Pop-Sängerin Dua Lipa soll die serbische Popdiva „von Kopf bis Fuß“ kopiert haben. (KOSMO berichtete)

Quelle: Heute, Krone