Rauferei zwischen Schüler und Lehrer wegen Handy im Klassenzimmer (VIDEO)

Ein weiterer Vorfall im Klassenzimmer zwischen einem Schüler und einem Professor, ereignete sich diesmal an der technologischen und landwirtschaftlichen Schule „Despot Djuradj“ in Smederevo (Serbien). Der Schüler wurde vom Professor auf den Tisch geworfen und der Professor vom Schüler gestoßen. Der Streit begann, als der Professor das Mobiltelefon des Schülers nahm, weil der Schüler es im Unterricht benutzte.

In dem den serbischen Medien vorliegenden Video ist zu sehen, dass der Professor vor der Tafel steht und dann eine Gruppe von Schülern der zweiten Klasse anspricht, wonach er zu einem von ihnen hingeht. Er sprach die ganze Zeit, doch dieser Teil der Aufnahme hat keinen Ton, also ist nicht bekannt, was er sagte.

In dem Moment, als er den Schüler erreicht, immer noch mit ihm streitend, wie aus seiner Gestik zu schließen ist, schnappt er sich sein Handy und macht sich auf den Rückweg zu seinem Stuhl. Das Video zeigt eine Gruppe von Schülern, die das alles lachend beobachten.

Gleichzeitig steht der Student schnell hinter dem Professor auf, versucht sein Handy zurückzubekommen und zieht den Professor am Arm. Für einen Moment entfernt sich die Kamera von den beiden, im nächsten Moment hält sie fest, wie der Professor den Schüler auf den Tisch wirft, ihn mit einer Hand drückt, während er mit der anderen noch sein Handy hält.

Bei all dem Kämpfen und Greifen um das Telefon herum fängt der Schüler an zu fallen, schafft es aber, auf den Beinen zu bleiben, und sie setzten das Herumschubsen fort. Der Professor hebt den umgestürzten Stuhl auf und die Papiere, die während des ganzen Gefechts gefallen sind, richtet sich auf, woraufhin der Schüler ihn zur Tafel schubst. Der Lehrer zieht sich zurück und verlässt den Klassenraum.

Miladin Vitorovic, Direktor der Schule „Despot Djuradj“ in Smederevo, bestätigte, dass sich dieser Vorfall ereignete. Wie er sagte, geschah es am Mittwoch den 1. März. Ihm zufolge hat er Informationen, dass „etwas mit dem Telefon passiert ist“, sowie dass der Professor gegenüber den Vorgesetzten der Schule eine Erklärung abgegeben hatte. Außerdem, fügte er hinzu, habe sich keiner der Schüler bei ihm darüber beschwert.