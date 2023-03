Serbe demoliert Wohnung und will seine Ehefrau umbringen

In der Nacht auf Mittwoch kam es in einer Wohnung im Bezirk Favoriten zu einem Streit zwischen einem 42-jährigen Serbe und seiner 44-jährigen Ehefrau. Dabei soll der 42-Jährige die Einrichtung demoliert und seine Frau mit dem Umbringen bedroht haben. Die Frau gab an, ein Klappmesser unter dem Ärmel ihres Ehemannes erkannt zu haben.

Des Weiteren vermutete sie, er habe einen Baseballschläger hinten in seiner Hose eingesteckt gehabt, den er mit seinem Kapuzenpullover versucht hatte zu verdecken. Die 44-Jährige flüchtete aus der Wohnung und verständigte die Polizei.

„Polizisten der Polizeiinspektion Keplergasse nahmen den 42-Jährigen in der Wohnung fest und sprachen gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Weder Baseballschläger noch Klappmesser waren auffindbar. Eine Alkoholuntersuchung ergab bei dem 44-Jährigen einen Messwert von rund 2,3 Prozent.“, so die Polizei.

Prävention

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für jedes Opfer von Gewalt und duldet keine Gewalt, gleichgültig in welcher Form. Der Polizei-Notruf 133 ist jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar. Auch der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22) sind rund um die Uhr besetzt.“

Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.