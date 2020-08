Fälschlich für tot erklärt: Slawische Frau wacht in Leichenhalle auf

Eine 81 Jahre alte Frau wird im Westen Russlands nach einer Operation für tot erklärt und in die örtliche Leichenhalle gebracht. Doch einen Tag später wacht sie plötzlich wieder auf!

Es klingt wie in einem schlechten Horrorfilm: Nach einer Bauchoperation wird die 81-jährige Zinaida Kononova im Krankenhaus für tot erklärt, teilten die Behörden der Region Kursk laut Staatsagentur Ria Nowosti am Mittwoch mit. Ihr lebloser Körper wird in die Leichenhalle gebracht. Anschließend wurde ihre Familie informiert, die ihre Beerdigung bereits plante. Doch dann passiert das Unfassbare: Die Frau wacht wieder auf!

Leichenhaus-Mitarbeiter erleiden Schock ihres Lebens

Am 14. August gegen 1 Uhr nachts wurde der vermeintliche Leichnam von Zinaida Kononova im westrussischen Gorschetschnoje in die Leichenhalle gebracht. Sieben Stunden später wachte sie plötzlich auf. Mitarbeiter der Leichenhalle bemerkten, dass die 81-jährige noch lebte und erlitten den Schock ihres Lebens, schreibt der russische TV-Sender „NTW“. Die Frau fiel zuvor beim Versuch vom Leichentisch zu klettern auf den Boden.

Ihr Gesundheitszustand sei ernst gewesen, wie der Sender berichtet. Ein Mitarbeiter, der die „Auferstandene“ fand, soll zu Kononova gesagt haben: „Leg dich hin Oma, sei ruhig.“ Danach rief er einen Notarzt, der sie in ein Krankenhaus brachte. Dort informierte der zuständige Arzt eine Nichte der Frau mit den Worten: „Wir haben hier eine ungewöhnliche Situation, Frau Kononova lebt“, heißt es im Bericht.

Doch das Wunder ist leider nur von kurzer Dauer. Die Nichte Tatiana eilte daraufhin ins Krankenhaus und sprach dort mit ihrer Tante. Sie habe sie nicht sofort erkennen können, erinnerte sich aber, operiert worden zu sein. Tatiana ging daraufhin zu den Ärzten und fragte sie, wie das passieren konnte. In der Zwischenzeit habe sich der Zustand der Frau aber wieder verschlechtert. Sie starb 15 Minuten, nachdem ihre Nichte das Zimmer verlassen hatte, berichtet „NTW“.

Chefarzt der Klinik in Russland suspendiert

Die Behörden kündigten nach dem Vorfall eine Kontrolle in der Klinik an. Ein Arzt und ein Anästhesist sollen gestanden haben, die 81-Jährige 40 Minuten zu früh für klinisch für tot erklärt zu haben. Normalerweise warte man zwei Stunden nach der Narkose, bis die Patienten aufwachen. Kononova sei jedoch wenige Minuten nach der Operation in die Leichenhalle gebracht worden. Wieso, ist noch unklar. Inzwischen wurde der Chefarzt der Klinik in Gorshechensky vom Dienst suspendiert.

