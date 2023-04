Frau organisiert Falle für Ehemann und Geliebte

Eine Frau aus Lateinamerika hat angeblich eine Falle für ihren Mann und seine Geliebte organisiert, und das Video des Konflikts wurde auf sozialen Medien viral.



Das virale Video, das viel Aufmerksamkeit erregt hat, handelt offensichtlich von einem Betrug und einem eifersüchtigen Ausbruch. Der Vorfall ereignete sich in Lateinamerika und die Frau organisierte laut dem Video eine Falle für ihren Mann und seine Geliebte. Im Video ist zu sehen, wie die wütende Frau in einen von einer Mauer umgebenen Raum geht, in dem sich die verängstigte Geliebte mit einem Helm in der Hand befindet.



Die Frau stürzte sich auf sie, schlug ihr auf den Kopf, war aber in dem Moment unentschlossen, wen sie zuerst angreifen sollte, und wandte sich sofort ihrem Mann zu und begann, ihn zu schlagen und anzuschreien. Der Mann stand jedoch ruhig da und verteidigte sich nicht, als ihn die Frau schlug. Stattdessen setzte er einen Helm auf und versuchte, sich vor Gewalt zu schützen. Die Frau wandte sich dann der Geliebten zu, aber diese wehrte sich mutig und schlug zurück, indem sie sie mit dem Helm traf, den sie in der Hand hielt.



Inmitten dieses Chaos soll ein Mann namens Giovanni angeblich in den Konflikt eingegriffen haben, um die Geliebte zu schützen, während eine der Freundinnen seiner Frau versuchte, die Schlägerei zu verhindern.