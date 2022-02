Filmreif: Frau beim Fremdgehen erwischt – Lover springt aus Fenster (VIDEO)

Das Video von einem Pechvogel am Valentinstag erheitert gerade das Netz: Der Mann wollte sich mit einer vergebenen Frau vergnügen, stattdessen musste er unerwartet aus dem Fenster fliehen.

Auf dem Twitter-Kanal „Why Men Live Shorter“ sorgte das „Drama“ eines Mannes am Valentinstag für allgemeine Erheiterung: Zugegeben, der Pechvogel könnte einem wirklich leidtun – wenn er nicht gerade versucht hätte die Frau eines anderen zu verführen. Nachbarn vom gegenüberliegenden Haus nahmen die filmreifen Szenen auf Video auf.

Der Mann hatte sich sein Valentins-Rendezvous bestimmt ganz anders vorgestellt: Er fuhr zu seiner Geliebten – die übrigens schon vergeben war – um mit ihr ein romantisches Zusammensein zu genießen. Jedoch hatten scheinbar weder er, noch seine Herzensdame damit gerechnet, dass der Ehemann der Geliebten so bald nach Hause kommen würde.

Überstürzt musste der Mann sprichwörtlich um „Kopf und Kragen“ fliehen und sprang, nur in Unterwäsche bekleidet, aus dem Fenster und hielt sich tapfer am Fenstersims fest. Doch da er alles andere als ein Adonis war, hielt er sich – wenn auch sehr tapfer – nicht besonders lange dort: Irgendwann verlor der Mann die Kraft in seinen Armen und stürzte aus dem zweiten Stock. Glücklicherweise konnte ein Lieferwagen, der neben dem Gebäude geparkt war, seinen Sturz jedoch abmildern.

Unklar ist, ob sich der man gröber verletzt hat, es scheint ihm jedoch nichts passiert zu sein. Ebenfalls nicht bekannt ist der Ort des Videos, jedoch scheint die Frau, die es aufgenommen hat, sein Leiden auf Deutsch mit zu kommentieren. Das Video des Pechvogels findet ihr auf der nächsten Seite.