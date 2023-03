Frau springt in den Tod: Zeuge packt aus (FOTOS)

Tragischer Unfall mit tödlichem Ausgang in der Lichtensteinstraße: Eine 85 Jahre alte Frau ist am Donnerstag am Vormittag aus dem Fenster gestürzt. Sie wurde von Zeugen gefunden. Die Wiener Polizei ermittelt zu den genauen Umständen.

Im Bezirk Alsergrund stürzte gestern gegen 10:45 Uhr eine 85-jährige Frau aus dem Fenster ihrer im 1. Stock gelegenen Wohnung auf die Straße.

Trotz rascher Hilfeleistung verstarb die Frau noch vor Ort. Laut der Hausbesorgerin soll die 85-Jährige an Demenz gelitten haben. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, sie ist vor Ort verstorben.

„Laut derzeitigem Ermittlungsstand befand sie sich alleine in der Wohnung. Die Wohnungstür war versperrt, weshalb die 85-Jährige mutmaßlich versucht hatte, die Wohnung über das Fenster zu verlassen. Einem Zeugen zufolge konnte dieser beobachten, wie die Frau aus dem Fenster kletterte, den Halt verlor und in die Tiefe stürzte.“ , so die Polizei.

In den kommenden Tagen wird die Frau obduziert, um die genaue Todesursache festzustellen.