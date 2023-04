So macht ihr militärischen Bohneneintopf aus Jugoslawien

Fast alle lieben Bohneneintopf, deshalb präsentieren wir das älteste Rezept für einen militärischen Bohneneintopf. Der militärische Bohneneintopf ist ein berühmtes Gericht, das viele genossen haben, die ihren Militärdienst in der jugoslawischen Armee JNA abgeleistet haben.



Dieses Gericht hat immer noch einen Kultstatus. Wir präsentieren Ihnen das Originalrezept für Bohneneintopf mit getrockneten Schweinerippen aus Jugoslawien.

Zutaten:



120-130 g Bohnen

10 g Mehl

10 g frische Karotten

15 g frische rote Zwiebeln

1 g getrocknete Paprika

50 g Speck oder 100 g getrocknete Schweinerippen

10-15 g Schmalz oder Öl

0,2 g Paprikapulver

etwas Pfeffer

etwas Lorbeerblatt

1 Knoblauchzehe

1 g Petersilie

Salz nach Geschmack

Zubereitung

Die Bohnen in kaltem Wasser einweichen und ein bis drei Stunden an einem kühlen Ort aufbewahren. Dann das Wasser abseihen und die Bohnen in eine Schüssel geben, mit kaltem Wasser übergießen und zum Kochen bringen.

10-15 Minuten kochen lassen, dann das Wasser abseihen, mit heißem Wasser übergießen, die Hälfte der fein gehackten roten Zwiebeln hinzufügen und gelegentlich heißes Wasser hinzufügen.

In eine Pfanne die restliche fein gehackte rote Zwiebel und die in kleine Würfel geschnittene Karotte geben und alles zusammen anbraten, bis es leicht braun wird. Wenn die Bohnen halb gekocht sind, die gebratene rote Zwiebel und Karotten, die zuvor zwei Stunden in kaltem Wasser eingeweichte getrocknete Paprika und das Lorbeerblatt hinzufügen. Das übrige Schmalz erhitzen, das Mehl hinzufügen und leicht anbraten.

Wenn das Mehl braun wird, die Kochplatte ausschalten und sofort den fein gehackten Knoblauch und das Paprikapulver hinzufügen und alles gut vermischen. Wenn die Bohnen weich sind, salzen und die vorbereitete Mehlschwitze unter ständigem Rühren hinzufügen, damit sie nicht klumpt. Den Bohneneintopf mit Mehlschwitze noch 20 bis 30 Minuten kochen lassen, dann die Kochplatte ausschalten, Pfeffer, fein gehackte Petersilie und bei Bedarf Salz hinzufügen.

Zubereitung von getrocknetem Schweinefleisch

Gewaschene und gereinigte Schweinerippen in Fett braten. Nach dem Braten in einen Topf geben, mit warmem Wasser übergießen und kochen, bis das Fleisch weich ist. Wenn das Fleisch weich ist, herausnehmen und gleichmäßig schneiden. Das Wasser, in dem das Fleisch gekocht wurde, als Sauce für den Bohneneintopf verwenden.

Der Bohneneintopf kann als eigenständiges Gericht oder als Beilage zu Schnitzeln, Fleischbällchen, geschmortem Rindfleisch oder gekochtem Schweinefleisch serviert werden, berichtet net.hr.