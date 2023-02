Überraschende Entdeckung in der Leichenhalle: Für tot erklärt, aber doch am Leben

Eine 82-jährige Frau wurde in einem New Yorker Pflegeheim für tot erklärt und an ein Bestattungsunternehmen übergeben, wo sich drei Stunden später herausstellte, dass sie noch immer atmete, teilten US-Behörden mit.

Laut offiziellen Angaben war dies bereits der zweite Vorfall dieser Art in den USA innerhalb nur eines Monats.

In dem genannten Fall war die Patientin des Water’s Edge Rehab and Nursing Center in Port Jefferson auf Long Island am Samstag um 11:15 Uhr für tot erklärt worden, teilte die örtliche Polizei mit.

Berichten zufolge wurde die Frau, deren Name nicht veröffentlicht wurde, um 13:30 Uhr in das OB Davis Funeral Homes in Miller Place im Bundesstaat New York gebracht. Um 14.09 Uhr wurde festgestellt, dass sie noch atmete, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Montag gab es noch keine Mitteilungen über ihren Gesundheitszustand.

Zu der verfrühten Todeserklärung kam es nur wenige Tage, nachdem ein Hospiz in Iowa wegen eines ähnlichen Vorfalls mit einer Geldstrafe von 10.000 Dollar belegt wurde.

Die 66-jährige Frau war laut Angaben der Behörden am 3. Januar im Glen Oaks Alzheimer’s Special Care Center in Urbandale im US-Bundesstaat Iowa, wo sie Hospizpatientin war, für tot erklärt worden, berichtet der „Guardian“.

Die Frau wurde in einen Leichensack gelegt und zum Ankeny Funeral Home & Crematory gebracht. Als die Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens den Leichensack öffneten, fanden sie die Frau lebend und atmend vor, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf das Iowa Department of Inspections and Appeals.

Nach dem Fund verständigten die Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens den Notruf 911, und die Frau wurde zurück ins Krankenhaus gebracht, wo sie laut einem Bericht des Iowa Department of Inspections and Appeals am 5. Januar starb.

Der aktuelle Fall im Bundesstaat New York wurde an die Staatsanwaltschaft zur weiteren Untersuchung weitergeleitet, heißt es vonseiten der Polizei.