Frau reicht nach ihrem Geburtstagsurlaub Scheidung ein

Stephanie Hanson (41) trennte sich letztes Jahr von ihrem Ehemann, nachdem sie während ihres Geburtstagsurlaubs in Kefalonia zu dem Schluss gekommen war, dass sie ihm „überhaupt nicht fehlte“. Nach ihrer Rückkehr nach Liverpool stellte sie einen Scheidungsantrag.

Sechs Monate später lernte Hanson ihren neuen Freund David Baldwin kennen und erzählte den britischen Medien, sie sei „glücklicher als je zuvor“. Sie erklärte, dass sie sich zu Hause „schlecht fühlte“ und etwas dagegen tun musste. Am Pool entspannt und mit Freundinnen plaudernd, kam sie zu dem Entschluss, dass sie ihren Ehemann nicht mehr liebte.

„Es schien mir, dass ich nach Hause zu meinem Ehemann zurückkehren müsste und das war schrecklich. Im Hotel hatte ich einen Moment, in dem ich begriff, dass ich in meiner Ehe seit ich denken kann, unglücklich war. Also, als ich nach England zurückkehrte, beendete ich es und ich wusste, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hatte, als ich seine Reaktion sah“, sagte sie.

Nachdem sie im Juli ihren jetzigen Freund David kennengelernt und ihn mit ihren vier Kindern bekannt gemacht hatte, erklärte Hanson, dass sie sich „kaum vorzustellen vermag, was die Zukunft bringt“.

„Ohne diesen Urlaub wäre ich immer noch in einer Ehe mit einem Mann gefangen, den ich nicht mehr liebe. Daher bin ich nicht glücklicher, wo ich jetzt bin“, schloss sie.