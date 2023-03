Kaffee am Morgen steigert nicht die Produktivität

Kaffee ist eines der beliebtesten Getränke der Welt, aber wie wirkt es sich auf unsere Produktivität aus? Eine neue Studie der Newcastle University in Australien deutet darauf hin, dass die Idee, dass Kaffee uns „zusätzliche Energie“ gibt, eigentlich eine Lüge ist.

Kaffee ist eines der beliebtesten Getränke der Welt und so werden jeden Tag mehr als zwei Milliarden Tassen getrunken. Es ist kein Geheimnis, dass Menschen Kaffee sowohl wegen seines Geschmacks als auch wegen der angeblichen Auswirkungen auf den Körper trinken.

Die Auswirkungen von Kaffee auf die Produktivität sind gut bekannt und gut dokumentiert. Viele nennen es „Drogenkapitalismus“. So wurde in den 1950er Jahren eine Kaffeepause Teil eines amerikanischen Gesetzes, dank ihrer Fähigkeit, „eine höhere Effizienz zu fördern und bessere Geschäftsleistungen zu erzielen“. Dies geschah, nachdem festgestellt wurde, dass Arbeiter in einer Krawattenfabrik die gleiche Arbeit in sechs Stunden erledigten wie zuvor in acht Stunden. Vorausgesetzt, sie hatten zweimal täglich eine Kaffeepause.

Eine neue Studie der Newcastle University in Australien deutet jedoch darauf hin, dass die Idee, dass Kaffee „zusätzliche Energie“ gibt, eigentlich eine Lüge ist, da er in Wirklichkeit nur „Energie von den restlichen Tagen stiehlt“ und zu lang anhaltender Müdigkeit führt.

Aufgrund der Rolle von Adenosin bei der Regulierung des Schlaf- und Wachzyklus, stellt sich die Frage, wie wir dies wissen. Der Adenosin-Spiegel im Körper steigt im Laufe des Tages aufgrund der Energieverwendung in den Zellen an. Wenn Adenosin an Rezeptoren bindet, signalisiert es dem Körper, den Energieverbrauch zu reduzieren und Müdigkeit zu induzieren. Im Schlaf sinkt der Energieverbrauch und die Adenosin-Spiegel nehmen ab, was zu einem erholsamen Schlaf führt. 150 Euro für eine Kaffeetasse: Nur für Auserwählte! (FOTO) Koffein tritt hier in Aktion. Falls Sie nach dem Aufwachen noch etwas müde sind (was auf Schlafmangel, übermäßigen Alkoholkonsum oder Stress zurückzuführen sein kann), können Sie eine Tasse Kaffee trinken. Koffein hat eine strukturelle Ähnlichkeit mit Adenosin und bindet daher an dieselben Rezeptoren, wodurch die Wirkung von Adenosin blockiert wird und Sie sich weniger müde fühlen. Das Adenosin, das durch Koffein blockiert wird, verschwindet nicht. Am Ende zerfällt Koffein und alle angesammelten Adenosine binden sich an die Rezeptoren, die sie benötigen. Daher gibt Ihnen Koffein tatsächlich nie zusätzliche Energie, sondern kauft Ihnen nur Zeit, bevor Sie müde werden.

Wie man Kaffee richtig trinkt, um produktiv zu sein