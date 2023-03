EU: Kroaten an der Spitze bei Fettleibigkeit

Kroatien verzeichnet die höchste Rate an Übergewicht und Adipositas bei Erwachsenen in der Europäischen Union.

Die aktuelle Lage ist alarmierend: Gemäß den Daten von 2021 sind 35 Prozent der Kinder und 65 Prozent der Erwachsenen in Kroatien von diesem Problem betroffen, was das Land an die Spitze der EU in Bezug auf Adipositas katapultiert. Die Teilnehmer der 7. Konferenz zur Adipositas in Zagreb warnten davor, dass die Behandlung von Erkrankungen, die damit einhergehen, Kroatien 1,7 Milliarden Euro kostet.

Kroatien führt die Liste der EU-Mitgliedstaaten mit dem höchsten Anteil an fettleibigen Erwachsenen an, wie von Eurostat berichtet wurde. Darüber hinaus belegt das Land den fünften Platz in Bezug auf den Anteil an fettleibigen Kindern. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2021 zeigte, dass jedes dritte Kind im Alter von acht bis neun Jahren an Übergewicht oder Adipositas leidet.

„Im Jahr 2019 haben wir 2,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Behandlung von Krankheiten im Zusammenhang mit Fettleibigkeit ausgegeben. Wenn sich der Trend fortsetzt, werden im Jahr 2060 etwa 5,8 Milliarden Euro benötigt, was 3,5 Prozent des BIP ausmacht“, sagte Sanja Music Milanovic, Leiterin der Abteilung für Gesundheitsförderung des kroatischen Gesundheitsamtes (HZJZ), auf der Konferenz.

Die Konferenz zur Adipositas fand am Tag des Bewusstseins für Adipositas in Kroatien (16. März) statt und thematisierte die Herausforderungen der Veränderung der Ernährungsgewohnheiten von Jugendlichen.