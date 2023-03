In dieser Stadt werden Politiker zur Strafe in den Fluss gesenkt

Es gibt eine Stadt in Italien, wo sie jedes Jahr Menschen in einen Käfig stecken und sie zur Strafe in den Fluss senken. Es ist jedoch nur ein kurzes Bad zum Spaß und kein Versuch, jemanden tatsächlich im Fluss zu ertränken.

Viele Orte auf der ganzen Welt haben ihre eigenen Bräuche und Rituale, aber Sie werden kaum eine Stadt finden, in der die nervigsten Menschen in Käfige gesteckt und in einen Fluss gesenkt werden.

Die Etsch fließt durch Trento und jedes Jahr werden einige unbeliebte Einheimische (meist Lokalpolitiker) darin gesenkt. Dieses bezaubernde Wasserereignis heißt „La Tonca“ und ist Teil des Festes Vigiliane, das die Stadt Trient jedes Jahr in der zweiten Junihälfte veranstaltet.

„La Tonca“ findet traditionell in der letzten Woche vor dem 26. Juni statt, dem Tag, an dem das Fest endet. Die Veranstaltungen sollen den Heiligen Vigilius, den Schutzpatron der Stadt, ehren. Eine der Hauptveranstaltungen ist der Strafgerichtshof, wo die berühmten Trienter, die sich im Laufe des Jahres blamiert haben, gerichtet werden.

Einige werden für unschuldig befunden und davon verschont, aber diejenigen, die für schuldig gesprochen werden, werden mit der „Tonca“-Aktion des „Senkens“ in den Fluss bestraft.

Wenn Sie in Trento, Italien, leben, vermasseln Sie nicht zu viel oder Sie könnten im Gegenteil die Hauptattraktion von „La Tonca“ werden. Sehr oft kommt es vor, dass unter den „Auserwählten“ auch ein Politiker ist, der im Wasser badet, denn wenn man in der Stadt denjenigen sucht, der am meisten etwas vermasselt hat, ist es üblicherweise ein Politiker.

Im vergangenen Jahr fand am 19. Juni die Veranstaltung „La Tonca“ statt, bei der insgesamt sechs Menschen für schuldig befunden und fünf vor dem Senken in der Etsch gerettet wurden. Menschen, die eingesenkt werden, werden schnell wieder aus dem Wasser gezogen, anstatt drinnen zu bleiben, bis die Einheimischen sicher sind, dass sie tot sind und ihren Käfig zurückbekommen, wie es früher in der Geschichte üblich war, versicherte das Medium LADbible.