TIME Magazine kürt Wien zu einer der „World’s Greatest Places“

In der Begründung verweist die Jury „auf all jene nachhaltigen Beiträge und Entwicklungen, die Wien bereits mehrfach in verschiedenen Rankings zur lebenswertesten Stadt der Welt machten„.

Schon oft war Wien auf der Liste der „Schönsten Städte der Welt zu finden. Oder im Ranking der „Lebenswertesten Stadt der Welt“. Aber auch in anderen Listungen wurde die österreichische Hauptstadt erwähnt. Letztes Jahr wurde Wien beispielsweise beim „Expat City Ranking 2022“ zur unfreundlichsten Stadt der Welt gekürt.

Nun landete Wien erstmals auf der Liste des amerikanischen TIME Magazine und befindet sich jetzt unter den Top-50 Reisedestinationen. Neben Nationalparks, Inseln oder anderen Weltmetropolen ist Wien nun als „classical city, modernized“ auf der Liste zu finden.

Nachhaltigkeit

In der Begründung verweist die Jury „auf all jene nachhaltigen Beiträge und Entwicklungen, die Wien bereits mehrfach in verschiedenen Rankings zur lebenswertesten Stadt der Welt machten„, heißt es in einer aktuellen Presseaussendung der Stadt Wien. So hob das TIME Magazine Details wie Wiens Fahrrad- und Fußgängerfreundlichkeit hervor. Auch den ausgebaute öffentliche Verkehr und Wiens viele Grünflächen. Auch die Wiener Seestadt Aspern als Europas größtes Stadtentwicklungsprojekt wurde einbezogen.

Ebenfalls hervorgehoben werden die vielen Wien-Highlights rund um 150 Jahre Wiener Weltausstellung, dem Jahresthema des WienTourismus, sowie hochwertige Neuzugänge im Hotel- und Gastronomiebereich.

Internationaler Blick auf Wien

„Dass Wien aufgrund seiner gelebten Nachhaltigkeit nun auch durch das renommierte US-Magazin „TIME“ ausgezeichnet wurde, ist Wasser auf unsere Mühlen. Nachhaltiges Wirtschaften in ökologischer, ökonomischer und sozialer Dimension ist wesentliche Entscheidungsgrundlage und Leitschnur dafür, Wien und damit auch seine Visitor Economy in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, die im Einklang mit der Umwelt – und nicht auf deren Kosten – funktioniert. Einmal mehr führt der internationale Blick auf Wien die wahren Leistungen der Stadt in Fragen der Nachhaltigkeit besonders gut vor Augen„, so Tourismusdirektor Norbert Kettner.

Das amerikanische TIME Magazine ist ein renommiertes Nachrichtenmagazin mit Hauptsitz in New York City. Mit über 50 Millionen Lesern weltweit ist es eine der wichtigsten Quellen für aktuelle Nachrichten und Informationen aus aller Welt. Seit 2018 kürt das TIME Magazine jährlich seine „World’s Greatest Places“, um die besten Reiseziele und Orte weltweit zu ehren. Die Liste umfasst eine Vielzahl von Kategorien, darunter Hotels, Restaurants, Museen und andere Sehenswürdigkeiten. Die Auszeichnung wird von Experten und Lesern gleichermaßen geschätzt und bietet einen umfassenden Überblick über die besten Orte, die man besuchen kann.

Quellen: time.com, wien.info, ots.at