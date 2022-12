Wien zur unfreundlichsten Stadt der Welt gekürt

In der Rubrik Lebensqualität steht Österreichs Hauptstadt Wien seit jeher an der weltweiten Spitze. Touristen zählen es gerne zu einem ihrer beliebtesten Reiseziele in Europa. Nun verliehen neue Studien der schönen Hauptstadt noch einen weiteren berüchtigten Meistertitel: diesmal für die Unhöflichkeit.

In der Kategorie „Freundlichkeit“ des „Expat City Ranking 2022“ belegte Wien den letzten Platz.

Laut Vertretern ausländischer Unternehmen und Organisationen, die zur Arbeit nach Österreich geschickt wurden, ist Wien weniger komfortabel zum Leben.

Immerhin 46 Prozent gaben an, dass Wiener:innen unfreundlich seien. Während Mexico City, Maskat und Valencia die freundlichsten Städte sind, liegen in der Umfrage Frankfurt, Hamburg – und mit Wien zuletzt – auf den letzten Plätzen.

Die Befragten geben an, dass die Wiener unfreundlich zu Ausländern sind.

Ebenso geben 54 Prozent an, dass es schwierig ist in Wien Freunde zu finden, und 32 Prozent geben an, mit ihrem gesellschaftlichen Leben in der österreichischen Hauptstadt unzufrieden zu sein.