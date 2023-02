150 Euro für eine Kaffeetasse: Nur für Auserwählte! (FOTO)

Das Unternehmen Proud Mary verkauft eine Tasse Kaffee zum Preis von 150 Euro. Es haben allerdings nur wenige Auserwählte die Möglichkeit, diese besondere Kaffeesorte zu probieren.

Proud Mary Coffee Roasters ist ein australisches Unternehmen mit Hauptsitz in Portland und in den USA in Austin (Texas), das ab dem 6. Februar in seinen Einrichtungen eine Tasse Kaffee zum Preis von 150 Euro verkaufen wird. Es handelt sich um eine besondere Kaffeesorte namens Black Jaguar Geisha, hergestellt von der Firma Hartmann Estate, die den Wettbewerb der besten Kaffees der Welt, Best of Panama 2022, gewonnen hat.

Der Kaffee wurde auf Plantagen in Äthiopien entdeckt. Die Firma Hartmann Estate baut diese Kaffeesorte in der Gegend von Santa Clara in Panama an.

400 Gramm des Kaffees kosten übrigens etwa 17 Euro, das ist die Kaffeemenge für die Zubereitung von 22 Tassen.

Für diejenigen, denen die Standorte dieses Unternehmens nicht zugänglich sind, besteht die Möglichkeit des Online-Shoppings über die Website des Unternehmens.