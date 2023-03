Sind Marko und Luna getrennt? Fans sind aus diesem Grund besorgt

Luna Djogani Miljkovic hat ihren 27. Geburtstag ohne Anwesenheit ihres Ehemanns Marko gefeiert, was Spekulationen über eine mögliche Trennung aufkommen ließ. Marko Miljkovic hat sich mit einer seltsamen Nachricht auf Instagram gemeldet, die die Frage aufwirft, was mit den beiden gerade passiert.



Ist eine Trennung zwischen Marko und Luna der Grund für die seltsame Nachricht von Miljkovic? Nachdem bekannt wurde, dass Luna ihren 27. Geburtstag ohne Marko gefeiert hat, haben die Spekulationen ihrer Fans über eine mögliche Trennung zugenommen. Obwohl Marko zu diesem Thema noch nicht Stellung genommen hat, hat sein jüngster Instagram-Beitrag, der Regeln für ein gutes Leben enthält, Zweifel an der Geschichte genährt. Normalerweise postet Marko Unterstützungs-Nachrichten oder Ankündigungen zu neuen Videos, was viele mit der aktuellen Situation in Verbindung bringen.



„Einfache Regeln für das Leben. Nummer eins, nimm jeden Tag 15 Minuten für Stille, man nennt es Meditation. Regel Nummer zwei, sende mehr positive als negative Nachrichten. Regel Nummer drei, lüge nicht! Deine Welt ist deine Ehre, wenn du sie beschmutzt, wird sie dich zerbrechen! Entferne Menschen aus deinem Leben, denen du nicht vertraust.“, waren nur Teile des auf Instagram geteilten Posts.

Es ist immer noch nicht klar, was tatsächlich mit Luna und Marko passiert ist und ob sie immer noch zusammen sind oder ob er aus einem anderen Grund daran gehindert wurde, an ihrem Geburtstag teilzunehmen.

Die Situation zwischen Luna und Marko bleibt weiterhin unklar. Es ist ungewiss, ob sie noch zusammen sind oder ob Marko aus anderen Gründen daran gehindert wurde, an ihrem Geburtstag teilzunehmen.