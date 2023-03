Serbe veränderte mit seinen Erfindungen das Leben vieler Menschen

Nebojsa Milosevic aus dem kleinen Sugubine in der Nähe von Trstenik in Serbien ist ein hochbegabtes Genie mit einem außergewöhnlich hohen IQ von 203. Seine Erfindungen haben das Leben unzähliger Menschen nachhaltig verändert. Trotz dieser beeindruckenden Leistungen ist er heute jedoch in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt und lebt von einer bescheidenen Rente.



Im zarten Alter von 20 Jahren hatte er bereits drei Patente erworben, die von bedeutenden Mächten umkämpft waren – darunter eins, von dem behauptet wurde, es sei von der NASA gestohlen worden. Zudem schuf er skurrilste Erfindungen von unschätzbarem Wert, die heute von zahllosen Menschen genutzt werden.

Während seiner Militärzeit entwarf Nebojsa eine bahnbrechende Erfindung, die schwere Lastwagen vor einer drohenden Gefahr bewahrte. Er konstruierte einen Motor, dessen Kolben zunächst auf und ab bewegte und sich anschließend drehte, um einen Vier-Takt-Motor zu generieren. Trotz des bedeutenden Potenzials der Innovation gelang es ihm nicht, einen Hersteller zu finden, der die Maschine mit der erforderlichen Präzision herstellen konnte, sodass sie nur als patentrechtlicher Schutz registriert blieb.

Zudem schuf er eine Erfindung, die Benzin in Gas umwandeln konnte und die von bedeutenden Mächten heiß begehrt wurde. Seine bahnbrechende Technologie bestand aus einer Anordnung von Monomagneten mit Nord- und Südpol, welche einen starken Magnetismus erzeugten, der die Moleküle des Benzins in Gas umwandelte. Dank seines fachlichen Know-hows wurde Nebojsa als einziger Nicht-erfahrener in das Team der erfahrenen Konstrukteure von „Zastava“ in Kragujevac aufgenommen. Hierbei konstruierte er ein vier- und fünfstufiges Borgwarner-Synchronisationsgetriebe für das Auto „Jugo 45“.

Das hydrodynamische automatische Getriebe, welches heutzutage in Mercedes-Lastwagen zum Einsatz kommt, stellt ebenfalls eine Erfindung von Nebojsa dar. Dieses innovative System gleicht das Drehmoment aus und bremst ab, und hat sich mittlerweile zu einem Standard-Feature in nahezu allen Lastwagen entwickelt. Darüber hinaus war Nebojsa auch für die Entwicklung der Turbine des T90-Panzers verantwortlich, welcher einst als Stolz Jugoslawiens galt. Diese Turbine drehte sich mit einer Geschwindigkeit von 60.000 Umdrehungen pro Minute – im Gegensatz zu anderen Turbinen, die lediglich 1.000 Umdrehungen pro Minute erreichten. Diese enorme Drehzahl erlaubte eine sechsmal höhere Luftzufuhr in den Motor, was eine optimale Verbrennung des Kraftstoffs ermöglichte und den Panzer um das Sechsfache schneller machte.

Nebojsa empfindet eine tiefe Zufriedenheit darüber, dass sein Wissen durch all seine Patente auf unbestimmte Zeit fortbestehen und noch viele kommende Generationen auf unterschiedlichen Wegen Nutzen bringen wird.