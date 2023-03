Muhamed liebt Serbien: Jetzt heißt er Zika!

Dass Liebe keine Grenzen kennt, ist ein Beispiel von Nina Pantic (28) aus Belgrad und Muhamed Yehia Sika (31) aus Ägypten, die sich während Ninas Aufenthalt in Kairo trafen, anfreundeten, näher kamen und sich so sehr ineinander verliebten, dass er entschied seine Heimat zu verlassen und mit ihr in die serbische Hauptstadt zu ziehen.

Bald heirateten sie, Sika wurde der serbische Schwiegersohn namens Zika, der gerne Folkmusik hört und den berühmten Volkstanz „Zikino kolo“ tanzt. Seine beste Freundin ist, ob Sie es glauben oder nicht, Ninas Großmutter Vojna, mit der die beiden leben.

Für das Medium Nova S erzählt Nina, wie ihre Liebesgeschichte begann und welche Schwierigkeiten sie hatten, um ihre Liebe zu beweisen und zu schützen.

„Meine Familie war immer an meiner Seite, meine Mutter glaubt an mich und sagt mir ständig, dass sie weiß, was für eine Tochter sie hat und dass sie überhaupt nicht an meiner Wahl zweifelt, also hatten Zika und ich in gewisser Weise Unterstützung von ihr. Papa und Bruder waren allerdings etwas skeptisch, weil es hier gegenüber Arabern Vorurteile gibt. Gerade in dem Moment, als ich ihnen von Zika erzählte, kursierten Geschichten über einen Ägypter, der eine Amerikanerin betrog, ihr einige große Geldsummen stahl, und dann machten sie sich ein bisschen Sorgen.

Aber sie waren im Stil von „Du weißt, was du tust, Nina“. Sie machten sich mehr Sorgen, weil sie den Mann noch nicht gesehen oder getroffen hatten. Aber als sie mit ihm sprachen, waren sie begeistert. Jetzt verehren ihn alle, er tanzt sogar Folkloretänze mit meinem Papa, hilft ihm im Garten… sie verstehen sich super“, sagte Nina.

Nina und Zika kannten sich, bevor sie ein Paar wurden, als sie während eines zweimonatigen Schüleraustauschs in Kairo blieb. Zwischen ihnen passierte damals jedoch nichts.

„Ich habe die arabische Sprache an der Fakultät für Philologie abgeschlossen und war 2016 im Rahmen eines Studentenaustauschs über eine Studentenorganisation in Ägypten. Ich traf Zika auf einem ihrer berühmten Märkte. Ich habe ihn entdeckt und meiner Freundin gesagt, dass er wie Bob Marley aussah. Er sah mich, wir grüßten uns mit „Hallo“ und das war es. Nach ein paar Tagen saßen wir im selben Café, jeder mit seinen Freunden. Wir mochten uns anfangs nicht. Er sah mir sogar zu ernst aus. Ich war damals ein bisschen laut und er hielt mich für eine Verrückte“, erzählte sie.

Dann begannen sie miteinander zu schreiben, nachdem Nina ein arabisches Lied in sozialen Netzwerken veröffentlicht hatte, denn Zika interessierte es, woher sie solche Lieder kannte.

Liebe auf Distanz

Zikas Eltern freuten sich sehr über die Wahl ihres Sohnes, vor allem, weil Nina seine Mutter schon früher kannte.

„Ich habe seine Mutter kennengelernt, bevor Zika und ich anfingen, uns zu verabreden. Sie arbeitete in der Nähe und wollte mich und meine Mitbewohnerin immer treffen. Sie ist eine wunderbare Frau, sie hat uns Essen gebracht, weil sie wusste, dass wir allein in einem fremden Land waren, und wir haben dann serbische Gerichte für sie gekocht. Als sie hörte, dass ihr Sohn und ich zusammen kamen, war sie begeistert“, erinnerte sich Nina.

Sechs Monate lang waren Nina und Zika in einer Fernbeziehung – sie musste nach Belgrad zurückkehren, und er blieb in Kairo, aber nicht lange.

„Zika kam nach ungefähr sechs oder sieben Monaten zu mir, ich war überglücklich über seine Entscheidung, nach Belgrad zu kommen und zusammen zu leben. Er hat meine Familie kennengelernt, er hat alle sehr gemocht, besonders Großmutter Vojna, bei der wir derzeit leben. Sie ist krank, also kümmern wir uns um sie. Die Leute sagen immer, dass Zika und ich Seelenverwandte sind, aber ich sage, dass es eigentlich Oma und Zika sind. Die beiden sind sich vom ersten Moment an irgendwie so nah, dass sie sich auf Anhieb richtig verstanden haben. Zika hat sogar Serbisch gelernt, ziemlich gut, wirklich. Er ist seit fast zwei Jahren hier und alle haben ihn akzeptiert und er hat sich auch daran gewöhnt“, erklärte sie.

Sie haben letztes Jahr in Ägypten geheiratet, als sie seine Familie besuchten.

„Unsere Freunde aus Belgrad machten Urlaub in Ägypten und als wir alle hingingen, entschieden wir uns für eine Hochzeit. Meine Eltern waren nicht da, sie konnten sich nicht organisieren. Natürlich hat sich in der Ehe nichts geändert, wir haben sowieso viel Zeit miteinander verbracht, also ist das Wichtigste die Liebe, die wir füreinander haben.

Zika unterrichtet Arabisch online und Nina unterrichtet Englisch. In ihrer Freizeit reisen und besuchen sie ganz Serbien und verbringen auch gerne Zeit mit Freunden.

Und wie wurde aus Muhamed Zika?

„Er wurde zuerst von meinem Großvater getauft, als sie sich trafen. Opa hört nicht gut, weil er älter ist und er nannte ihn sofort Zika, während er ihm die Serie „Zikas Dynastie“ zeigte. Zika sagte dazu: ‚Ja, ich bin Zika‘“, beschrieb Nina.

Er mag Serbien sehr, weil er, wie Nina sagte, die Natur liebt, die es in Kairo so gut wie nicht gibt.

„Er ist begeistert von Serbien und der Natur, weil es in Ägypten nicht viele Grünflächen gibt. Wenn wir in eine Bergregion fahren, freut er sich und es gefällt ihm, dass Serbien klein ist, weil es friedlich ist und es keine großen Menschenmengen gibt. Wir waren gerade in der Stadt Bela Crkva, da war er begeistert, wie die Leute überall mit dem Fahrrad hinfahren, während er in Kairo fünf Stunden mit dem Fahrrad fahren müsste.“

Dieses serbisch-ägyptische Paar reist am 5. April nach Ägypten, damit Zika seine Familie besuchen kann. Ihr Plan, sagte Nina, sei es, vorerst in Serbien zu leben.