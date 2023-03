So wurde Albert Einstein zum Nobelpreisträger gekürt

Albert Einstein ist einer der berühmtesten Wissenschaftler aller Zeiten. Sein Genie und seine Erfindungen haben die Welt verändert, aber seine frühe Kindheit war nicht so vielversprechend. Er sprach bis zu seinem dritten Lebensjahr nicht und hatte große Schwierigkeiten in der Schule. Erfahren Sie mehr über Einsteins Leben und seine Reise zu einem der größten Genies der Welt.

Einer der berühmtesten Wissenschaftler der Welt, Albert Einstein, wurde am 14. März 1879 in Ulm geboren. Er ist bekannt für seine Relativitätstheorie und erhielt 1921 den Nobelpreis für Physik für die Erklärung des Photoelektrischen Effekts.

Obwohl er als großer Genie in Erinnerung blieb, gab es in seiner frühen Kindheit keine Anzeichen dafür, dass Einstein anders war als andere Kinder. Tatsächlich dachten die Mitglieder seiner Familie, dass er im Vergleich zu anderen Kindern zurückgeblieben war, da er bis zu seinem dritten Lebensjahr nicht gesprochen hatte. Einstein selbst sagte später, dass er bis zu seinem neunten Lebensjahr sehr wenig gesprochen hatte.

Berichten zufolge hörten seine Eltern ihn zum ersten Mal sprechen, als er während eines Familienabendessens plötzlich sagte: „Die Suppe ist zu heiß“. Als sie ihn fragten, warum er bis zu diesem Zeitpunkt geschwiegen hatte, sagte er: „Bis jetzt war alles in Ordnung.“

Einsteins erster Kontakt mit Physik kam, als sein Vater ihm einmal einen kleinen Taschenkompass zeigte. Der junge Einstein sah, dass etwas Unsichtbares die Kompassnadel bewegte. Er beschrieb dieses Erlebnis später als das größte Offenbarungserlebnis seines Lebens.

Obwohl er Jüdisch war, besuchte Einstein eine katholische Schule. Während des Unterrichts war er ein schwieriger Schüler, Lehrer sagten, er sei frech, ungezogen und faul. Er war hervorragend in Mathematik und Physik, aber er hatte große Probleme mit Fächern wie Geschichte und Geografie.

Im Jahr 1896 versuchte er, sich am Eidgenössischen Polytechnikum in Zürich einzuschreiben, aber er bestand die Aufnahmeprüfung nicht, weil er die Tests in Botanik und Sprache schlecht gemacht hatte. Nachdem er 1900 am Eidgenössischen Polytechnikum diplomiert hatte, reichte er seinen ersten wissenschaftlichen Artikel „Ergebnisse der Kapillaritätsuntersuchungen“ ein.

Es war schwierig für Einstein, eine Lehrerstelle zu finden, nachdem er sein Diplom erhalten hatte, da er im akademischen Kreis wegen seiner Respektlosigkeit gegenüber Professoren einen schlechten Ruf hatte.

Baby in Novi Sad geboren

In dieser Zeit bekamen Mileva und Albert ein uneheliches Kind namens Lieserl Einstein, geboren 1902 in Novi Sad. Es ist nicht bekannt, was mit diesem Kind passiert ist, aber es ist wahrscheinlich, dass es entweder sofort nach der Geburt an Scharlachfieber gestorben ist oder zur Adoption freigegeben wurde.

Mileva und Albert waren von 1903 bis 1919 verheiratet, sie trennten sich wegen Einsteins Liebe zu seiner Cousine Elsa Löwenthal, die er später heiratete. Er schrieb Elsa häufig, dass er sich vorkam, als wäre Mileva sein Angestellter, den er nicht entlassen konnte. Interessanterweise war Elsa sowohl mit Einsteins Vater als auch mit seiner Mutter verwandt.

Im November 1915 präsentierte Einstein der Preußischen Akademie der Wissenschaften seine bekannteste Theorie – die Allgemeine Relativitätstheorie. Obwohl dies seine bekannteste Theorie war, erhielt er 1921 den Nobelpreis für seine Erklärung des Photoelektrischen Effekts, da es dafür klare Beweise gab, während die Allgemeine Relativitätstheorie noch immer umstritten war.

Einstein in Deutschland und Amerika

Als die Nazis 1933 das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ verabschiedeten, das alle jüdischen Professoren zwang, ihren Job aufzugeben, war Einstein Gastprofessor an der Princeton University und entschied sich aufgrund der Situation in Deutschland, in Amerika zu bleiben. Er erhielt 1940 die amerikanische Staatsbürgerschaft. Während der dreißiger Jahre wurden Einsteins Arbeiten von den Nazis als „jüdische Physik“ bezeichnet.

Einstein fand in Amerika keine Ruhe. Wegen seiner politischen Überzeugungen wurde er fälschlicherweise als kommunistischer Spion verdächtigt und vom FBI permanent überwacht. Es wurde eine umfangreiche Akte von über tausendvierhundert Seiten über ihn angelegt, obwohl er nie behauptete, ein Kommunist zu sein, sondern sich als Sozialdemokrat betrachtete.

1939, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, schrieb Einstein einen Brief an den US-Präsidenten Franklin Roosevelt, in dem er ihn darauf aufmerksam machte, dass die Nazis an der Entwicklung von Atomwaffen arbeiteten und den USA empfahl, diesem Beispiel zu folgen.

Nachdem er gesehen hatte, welches Leid die Atombomben in Hiroshima und Nagasaki verursachten, bereute Einstein den Brief zutiefst.

Am 18. April 1955 starb Einstein in einem Krankenhaus in Princeton, New Jersey, friedlich im Schlaf an einer inneren Blutung.

Obwohl er verfügt hatte, dass nach seinem Tod keine Forschungen an seinem Körper durchgeführt werden sollten, wurde sein Gehirn jahrzehntelang untersucht.

Dr. Thomas Harvey, der die Autopsie durchführte, entwendete Einsteins Gehirn ohne Zustimmung seiner Familie.

Es stellte sich heraus, dass ihm der obere Scheitellappenbereich fehlte und sein unterer Parietallappen um 15 Prozent größer war als normal. Dieser Bereich ist für mathematisches Denken, räumliche Wahrnehmung und die bildliche Darstellung von Bewegung zuständig.

Neben seiner Leidenschaft für die Geige, die er mit Vorliebe bei Mozart-Sonaten auslebte und jede seiner Geigen liebevoll „Lina“ nannte, war Einstein auch ein begeisterter Segler, obwohl er darin nicht sehr geschickt war und oft gerettet werden musste.