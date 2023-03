„Ich war ein wilder Junge!“: Bosnier heiratet zum 11. Mal

Ferid genießt heute seine Ehe mit seiner elften Frau Ismeta das Leben. Seit drei Jahren leben sie glücklich und zufrieden in Rizvici bei Fojnica.



„Ich war ein wilder Junge, Ehen klappten nicht. Grundsätzlich waren alle Frauen in Ordnung, aber ich war nicht bereit für eine Ehe. Es gab Vergnügungen, Kneipen und Alkohol. Meine zehnte Frau ist vor drei Jahren leider verstorben“, so Ferid.

Ismeta lernte er über Freunde kennen. Doch über die Anzahl seiner Ehefrauen sagte er ihr nicht gleich die Wahrheit. „Ich kam mit ihr in Kontakt und ging zweimal zu ihr. Danach plante ich schon die Hochzeit.“ Sie war skeptisch und fragte mich: ‚Wie kann ich dir glauben?‘. Ich sagte: „Du kommst zu mir nach Hause und siehst es dir an“.

In den drei Jahren, in denen sie verheiratet sind, haben sie eine tiefe Verbindung zueinander aufgebaut. „Wir respektieren uns sehr. Wir sind zwei Seelen, die zu einer Seele wurde“, sagte er. Ismeta betonte, dass sie Liebe und Harmonie teilen, was auch auf ihre Kinder übertragen wurde. Beide haben zwei Kinder aus den vergangenen Ehen. „Wir lieben uns sehr! Es interessierte mich nicht, wie viel Besitz er hat. Mich interessiert nur, was er für ein Mensch ist. Seine und meine Kinder, sind unsere Kinder.“, so die verliebte Ismeta.