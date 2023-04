So teuer sind die Strafen für Verkehrsverstöße im Ausland

Verkehrsunfälle können jederzeit und überall passieren. Obwohl Polizeibeamte bei der Handhabung dieser Angelegenheit höflich sind, kann es dennoch eine traumatische Erfahrung sein, insbesondere wenn der Vorfall im Ausland stattfindet. Einige Länder haben strenge Strafen für häufige Verkehrsverstöße wie Geschwindigkeitsübertretungen und Telefonieren während der Fahrt. Der renommierte Automobilclub ADAC bietet wichtige Einblicke in dieses Thema.

Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 20 km/h außerhalb von Ortschaften kann eine teure Angelegenheit sein. Zum Beispiel beträgt die Strafe in Norwegen 585 Euro, in Schweden 215 Euro, in Finnland 200 Euro, in den Niederlanden 195 Euro, in der Schweiz 180 Euro und in Italien 175 Euro. Im Vergleich dazu sind die Verwarngelder in Deutschland mit 60 Euro wesentlich geringer, so die HAK-Zeitschrift.

Auch das unerlaubte Parken kann teuer werden, wobei die Strafen in unterschiedlichen Ländern stark variieren. In den Niederlanden beträgt die Strafe beispielsweise 100 Euro, in Polen 110 Euro. In Österreich zahlen Sie ab 20 Euro, in der Schweiz ab 40 Euro und in Italien 45 Euro. Im Vergleich dazu werden in Deutschland für Verstöße dieser Art Verwarngelder von etwa 10 Euro oder mehr erhoben.

In einigen Ländern ist Alkoholkonsum während der Fahrt ein schweres Verbrechen mit drakonischen Strafen. In Italien kann das Fahrzeug beschlagnahmt werden, wenn der Fahrer mit einem Blutalkoholgehalt von 1,5 Promille oder mehr erwischt wird. Ähnliche Bestimmungen gelten auch in Dänemark, wo der Fahrzeugführer mit mehr als 2,0 Promille mit ernsthaften Sanktionen rechnen muss. Schweden sieht sogar eine einmonatige Haftstrafe vor, wenn der Fahrer mit einem Blutalkoholgehalt von mehr als 1,0 Promille erwischt wird. In Spanien können Fahrer mit einem Blutalkoholgehalt von 1,2 Promille mit einer Haftstrafe von bis zu drei Monaten bestraft werden.

Schließlich sollte das Telefonieren während der Fahrt stets vermieden werden. In Norwegen beträgt die Strafe dafür bis zu 850 Euro, in den Niederlanden 380 Euro, in Spanien mindestens 200 Euro und in Italien 165 Euro. Demgegenüber beträgt die Strafe in Deutschland mindestens 100 Euro.

Bei Reisen ins Ausland ist also Vorsicht geboten, um sich unnötige Strafen und Probleme zu ersparen.