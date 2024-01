Venedig startet heute mit Verkauf von Tagestickets

Die Lagunenstadt Venedig startet heute mit einem innovativen Konzept, um den Ansturm der Tagestouristen in der Hauptsaison besser zu managen: Eine Sonderabgabe in Form von Tagestickets. Für einen symbolischen Betrag von fünf Euro können Touristen die Stadt an 29 ausgewählten Tagen zwischen Ende April und Mitte Juli erkunden.

Von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr müssen Touristen, die die malerischen Kanäle und historischen Gebäude Venedigs bewundern möchten, nun ein Tagesticket erwerben. Die meisten der 29 festgelegten Tage, an denen diese Regelung greift, fallen auf die Wochenenden – die traditionelle Hochzeit für Tagesausflüge.

Keine Obergrenze für Tickets

Doch nicht alle Besucher müssen tief in die Tasche greifen. Kinder unter 14 Jahren, Studierende und Angehörige von Ordnungskräften sind von der Gebühr befreit. Zudem gibt es keine Obergrenze für die Anzahl der verkauften Tagestickets, sodass niemand befürchten muss, die Stadt nicht besuchen zu können.

Trotz einer Einwohnerzahl von gerade einmal 50.000 Menschen im historischen Stadtzentrum, ist Venedig ein Magnet für Touristen. In der Hauptsaison übernachten bis zu 100.000 Besucher pro Nacht in der Stadt, hinzu kommen Zehntausende Tagesbesucher.

Eintritt soll Massentourismus bremsen

Die Einführung der Gebühr wurde bereits im September angekündigt und soll nun helfen, die hohe Zahl der Tagestouristen zu reduzieren. Im Vergleich zu Übernachtungsgästen bringen diese nämlich weniger Geld in die Stadt. Und dass, obwohl sie die Kanäle, Palazzi und Museen ebenso intensiv nutzen.

Mit der neuen Gebühr setzt Venedig auf eine sanfte Regulierung des Tagestourismus. Wie sich diese Maßnahme auf die Besucherzahlen auswirken wird und ob sie dazu beiträgt, die Stadt für die Einwohner lebenswerter zu machen, wird sich in der kommenden Hauptsaison zeigen. Eines ist jedoch sicher: Ein Besuch in Venedig bleibt trotz der neuen Regelung ein unvergessliches Erlebnis.