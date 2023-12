Überraschung auf dem Konto: Frau bekommt fette Summe überwiesen

Eine Serbin erlebte einen echten Schock, als plötzlich eine riesige Summe Geld auf ihrem Konto landete, mit der sie nicht gerechnet hatte. Zunächst dachte sie, es handele sich um einen Fehler, und war mehr als überrascht, als sie entdeckte, wer hinter der Einzahlung steckte.

Die Frau entdeckte, dass Geld von einem unbekannten Absender auf ihr Konto eingegangen war. „Gerade ist eine beträchtliche Summe Geld auf meinem Konto eingegangen, und ich weiß sicher, dass ich kein zusätzliches Einkommen, Entschädigung oder was auch immer hatte. Absender: Online-Einnahmen. Gibt es eine Möglichkeit, den Absender zu verfolgen? Ich meine, was ist, wenn jemand versehentlich eingezahlt hat? Ich würde nicht in seiner Haut stecken wollen, denn es handelt sich wirklich um eine große Summe“, schrieb sie auf Reddit.

Aus Angst, dass jemand das Geld versehentlich an sie statt an jemand anderen überwiesen hatte, suchte sie Hilfe auf Reddit. Die Online-Community reagierte schnell mit einer Vielzahl von Ratschlägen. „Berühre dieses Geld nicht! Ziehe es nicht von deinem Konto ab, also nichts. Die Bank wird eine Rückbuchung vornehmen, wenn sie feststellen, dass sie einen Fehler gemacht haben“, „Uf, sie ziehen dich sicher in einen Betrug“, „Geh irgendwohin und entspanne dich, wenn sie dich anrufen, komm nicht zurück“, „Wie sie dir bereits gesagt haben, berühre es nicht. Sie haben einen Kollegen für eine viel kleinere Summe gejagt. Im Grunde weißt du, dass das Geld nicht deins ist, wenn du es ausgibst, wird es von deiner nächsten Einzahlung abgezogen und das war’s. Verdächtige Geschichte“, waren nur einige der Kommentare unter ihrem Beitrag.

Doch innerhalb weniger Stunden, während die Leute ihr bereits rieten, dass es sich vielleicht um einen Betrug handelt, erfuhr sie die wahre Wahrheit und war begeistert. Die Serbin entdeckte in den nächsten Stunden, dass eine Firma ihr das riesige Geld als Belohnung für ihre Arbeit und ihren Beitrag zum Unternehmen überwiesen hatte. „Sie hätten es ankündigen können, anstatt in die Bohnen zu schauen“, schrieb sie scherzhaft, nachdem sie herausgefunden hatte, dass das Geld tatsächlich ihr gehörte.