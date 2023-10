Online-Betrug: Traum von Weltreise endet in Alptraum

Ein Traum von tropischen Paradiesen und Nordlichtern, der sich in einen Alptraum verwandelte: Martina M. (Name geändert), 60 Jahre alt, sah ihre Ersparnisse von 67.000 Euro, die für eine Weltreise vorgesehen waren, in den dunklen Weiten des Internets verschwinden. Sie fiel einer betrügerischen Online-Investmentfirma zum Opfer, die ihre Sehnsucht nach Sicherheit ausnutzte und sie in ein Netz aus Täuschungen und falschen Versprechungen lockte.

Martina M. hatte endlich die Gelegenheit, ihren lang ersehnten Traum zu verwirklichen: „Das erste Mal in meinem Leben hatte ich Zeit und Geld, um in 186 Tagen mit dem Schiff die Welt zu fahren“, erzählt sie. Doch eine unerwartete Erkrankung ihres Mannes zwang sie, ihre Pläne vorerst auf Eis zu legen. In der Zwischenzeit wollte sie ihr Geld sicher anlegen. Nach einer Online-Suche stieß sie auf eine Investmentfirma, die ihr eine verlockende Rendite versprach.

Mit einer Ersteinzahlung von 250 Euro eröffnete sie ein Kundenkonto. Doch das war erst der Anfang. Geschickte Betrüger lockten sie in die Falle, indem sie ihr hohe Gewinne in Aussicht stellten. Zuerst investierte sie 2.500 Euro, dann 10.000 Euro. Um angebliche Verluste zu „neutralisieren“, überwies sie auf Drängen der Betrüger weitere 15.000 und dann zweimal 20.000 Euro.

Erst als die Betreuer plötzlich verschwanden und ihr Geld weg war, erkannte sie die bittere Wahrheit.

Anwalt sieht Chance auf Erfolg

„Ich konnte nicht einmal meiner Familie davon erzählen. Ich fühlte mich völlig hilflos“, gesteht Martina M. Die Scham über ihre Fehleinschätzung war überwältigend. Doch schließlich suchte sie Hilfe bei der Polizei und gesteht nun: „Ich habe mich blenden lassen.

Trotz des schweren Schlags hofft Martina M. auf Gerechtigkeit. Ihr Anwalt, Levente B. Nagy, sieht Chancen für einen Erfolg, da die betrügerische Firma bei der Finanzmarktaufsicht in Zypern lizenziert ist und einen Sitz in den Niederlanden hat. Martina M. hat sich entschlossen, ihre Geschichte öffentlich zu machen, nicht nur um vielleicht ihr Geld zurückzubekommen, sondern auch um andere vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren.

Sie möchte, dass ihr Fall als Warnung dient und andere vor den Gefahren von Online-Investmentfirmen schützt.