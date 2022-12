Mile Kitic eröffnet Diskothek um 250.000 Euro in der Dominikanischen Republik

Der bekannte serbische Folksänger Mile Kitic und seine Frau Marta investieren 250.000 Euro in eine Open-Air-Disco, die nächstes Jahr in der Dominikanischen Republik eröffnet werden soll. Laut serbischen Medien hat Marta kürzlich in dem exotischen Land eine Immobilie im Wert von 300.000 Euro erworben. Nun ist es der Sängerin ernst mit den Geschäftsplänen mit ihrem Sängerkollegen und Lebensgefährten Mile Kitic.

Laut der vom „Kurir“ zitierten Quelle hat Marta ein Grundstück in Punta Cana gekauft und verbringt dort mehr Zeit als in Serbien. Das Paar plant einen Einstig in das Gastronomiegeschäft.

„Da dieses paradiesische Reiseziel ein Magnet für Touristen aus aller Welt ist, planen sie den Bau einer Open-Air-Disco, etwas in der Art wie auf Ibiza. Menschen aus der ganzen Welt kommen in die Dominikanische Republik, besonders Auslandsserben, die Urlaub und Erholung suchen. In diesem Zusammenhang entstand die Geschäftsidee, die das ganze Jahr über Gewinn bringt, denn in der Dominikanischen Republik dauert die Saison das ganze Jahr“, sagt die genannte Quelle und ergänzt:

„Sie haben einen Businessplan erstellt und werden nächstes Jahr mit der Umsetzung beginnen. Sänger aus der ganzen Welt, nicht nur aus Serbien, werden hier auftreten. Natürlich werden auch Balkan-Stars eingeladen, aber der Schwerpunkt wird auf internationalen DJs liegen. Rund zwanzig Kellner, Barkeeper, Manager und Promoter werden dort arbeiten. Der genaue Standort für die Diskothek ist noch nicht bekannt, sie sind derzeit auf der Suche nach einem passenden Ort für die Bühne. Alles andere wird unter freiem Himmel sein. Sie haben eine großartige Idee, sie haben das nötige Geld, sie müssen sie nur realisieren, und es wird ein Riesenerfolg“, so ein Freund der Familie Savic und Kitic, der ihre Pläne gut kennt.

Laut serbischen Medien reiste Marta schon vor dem Kauf der Immobilie oft in die Dominikanische Republik. Die Corona-Pandemie und die Grenzschließungen im März vor zwei Jahren erlebte sie nämlich genau dort. Da sie nicht nach Serbien zurückkehren konnte, verlängerte die Sängerin ihren Urlaub in einem Luxushotel in der Dominikanischen Republik, aber als ihr klar wurde, dass die Maßnahmen etwas länger dauern würden, beschloss sie, eine eigene Immobilie dort zu erwerben.