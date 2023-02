Serbische Schwestern bringen zwei Mal Babys am selben Tag zur Welt

Natalija Pajcin, deren Schwiegertochter Tijana Pajcin (30) kürzlich ein Kind zur Welt gebracht hat, teilte die surreale Geschichte aus Barajevo bei Belgrad mit der Öffentlichkeit.

„Unsere Tijana hatte gestern gegen 4:30 Uhr morgens Wehen und um 7:20 Uhr hat sie im Krankenhaus Visegradska entbunden. Ihr Termin war sonst Ende Februar. Und dann bekam ihre nur ein Jahr ältere Schwester Jovana Colakovic (31) um halb zehn Wehen und gebar ihr Kind um 12.10 Uhr ebenfalls im Krankenhaus Visegradska am selben Tag. Jovanas Termin war ursprünglich am 22. Februar. Beide brachten einen Sohn zur Welt. Der Name unseres Enkels ist Luka und der Sohn von Jovana ist Vukadin“, erzählte Natalija.

(FOTO: zVg.)

Aber das ist nicht alles. Am 4. August 2021 brachten Tijana und Jovana ihre Töchter Lana bzw. Julia zur Welt.

„Das von Samstag war für das Guinness-Buch, aber auch die Geburten von vor anderthalb Jahren sind für Guinness geeignet! Auch damals im Jahr 2021 lagen die Geburtstermine von Tijana und Jovana auseinander, etwa sieben Tage Unterschied. Und dann am 4. August ging Jovana morgens um halb sieben als erste in den Kreissaal. Aber gleich nach ihr ging auch Tijana, um acht! Natürlich waren beide im gleichen Krankenhaus Visegradska. Zuerst brachte Jovana die Tochter Julia zur Welt, und dann bekam Tijana ihre Lana“, beschrieb Natalija, wie das Medium Kurir berichtet.

Wären die Schwestern Zwillinge, dann wäre das auf eine Weise logisch, doch hier gebe es eine größere Macht, sagte sie.

(FOTO: zVg.)

Es gibt nur einen Unterschied – wie Natalija erklärte. „Jovana ist seit etwa neun Jahren verheiratet, hat also auch noch eine ältere Tochter, insgesamt drei Kinder. Und unsere Tijana hat erst 2021 geheiratet. Sie haben also ‚nur‘ zweimal am selben Tag entbunden. Wer weiß, wenn Tijana früher geheiratet hätte, ob sie vielleicht am selben Tag alle drei Kinder bekommen hätten“, lachte die glückliche Großmutter, die gestern mit ihrer Familie, Verwandten und Freunden die Geburt ihres Enkels gefeiert hat.

➤ Natalija gibt auch an, dass alle aus der Familie Pajcin ursprünglich aus einem Dorf stammen – Gubin unterhalb vom Gebirge Dinara und Troglav.

„Die auf tragische Weise verstorbene Sängerin Ksenija Pajcin war die Schwester des Onkels meines Mannes, und Baja Mali Knindza, deren Name Mirko Pajcin ist, ist der Bruder seines Onkels. Und der verstorbene Sänger Lazo Pajcin war auch der Onkel meines Mannes“, sagte Natalija.