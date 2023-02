Arbeitssuchender endet in Tschechien als Obdachloser

Reisepass beschlagnahmt, ganzes Geld wurde gestohlen, kilometerweit zu Fuß gegangen und schließlich ohne Kontakt zur Familie auf der Straße geschlafen und gefroren. All dies ist das Ergebnis eines Versuchs eines Einwohners von Novi Sad (Serbien), ein besseres Leben zu haben. Jetzt, da er es lebend herausgeschafft hatte, verspürte er das Bedürfnis, andere zu warnen, damit sie nicht wie er enden und getäuscht sein würden.

„Ich habe auf Facebook ein Angebot für einen Job in der Tschechischen Republik gesehen, Arbeit in einer Fabrik, mit einem Stundenlohn von 5 bis 10 Euro“, beginnt Nemanja Vulic seine Geschichte für das Medium Blic.

Wie er sagte, nahm er bald Kontakt mit einem Landsmann auf, der ihm die Details des Auftrags erklärte. Obwohl er wusste, dass es sich um Schwarzarbeit handelte, schien alles immer noch sehr organisiert zu sein, also beschloss er, es zu versuchen.

„Die einzige Bedingung war, dass ich meinen Reisepass und eine Kaution von 200 Euro mitbringe, als eine Art Versicherung. Wie er mir erklärte, würde er die Reisekosten von seinem Verdienst bezahlen“, sagte Vulic.

Zusammen mit zwei anderen Serben reiste er nach Tschechien ab. Sie kamen bald in der Stadt Suchdol an, wo sie seinen Angaben zufolge äußerst schlechte Unterkünfte erhielten und in Kleidung schlafen mussten.

„Am nächsten Tag treffen wir einen Mann namens Ivan, den Arbeiterkoordinator, wie er sich vorstellte. Er brachte mich in die Fleischfabrik in Hladké Zivotice, wo ich anfing zu arbeiten. Ich habe insgesamt 12 Stunden an vier Tagen gearbeitet“, sagte das Opfer.

Von der Passwegnahme bis zum Schlafen auf der Straße

Wie er sagte, verlangte Ivan unmittelbar nach seiner Ankunft in der Fabrik seinen Pass mit der Erklärung, dass es sich um ein gewöhnliches Verfahren handele und dass er ihn ihm morgen zurückgeben würde.

„In einem Gespräch mit mehreren Ukrainern, die dort gearbeitet haben, habe ich gehört, dass dieser Ivan Pässe wegnimmt und nicht zurückgibt, dass es wie eine Art Erpressung ist. Auch, dass er die Arbeiter betrügt, indem er sie nach einer gewissen Zeit feuert und sich ihren Lohn nimmt. Das wollte ich nicht zulassen und habe in den folgenden Tagen darauf bestanden, dass mein Pass zurückgegeben wird“, erklärte Vulic.

Aufgrund seines Beharrens auf die Rückgabe seines Passes wird Vulic gefeuert. Aber er hatte keine Ahnung, dass dies nur der Anfang seiner Probleme war.

„Ivan und zwei andere Ukrainer sind in mein Zimmer eingebrochen. Sie nahmen meine Brieftasche und jagten mich aus dem Zimmer“, sagte der betrogene Mann aus Novi Sad.

Seinen Angaben nach ging er fast 11 Kilometer bis zum nächsten besiedelten Ort zu Fuß, wo er der Polizei meldete, was ihm passiert war.

„Die Polizei sagte mir, dass ich wüsste, dass es sich um illegale Arbeit handele und dass ich keine Beweise für alles habe, was ich behaupte. Sie sind mich auf eine nette Art losgeworden. Ich wollte, dass sie wenigstens die serbische Botschaft darüber informieren, dass ich in Schwierigkeiten bin, aber ich habe es auch nicht geschafft, das von ihnen zu bekommen“, klagte Vulic.

➤ Die folgenden Tage vergingen qualvoll, denn er befand sich ohne einen einzigen Cent auf der Straße in einem unbekannten Land.

„Ich habe drei Nächte am Bahnhof geschlafen und versucht, meine Frau zu erreichen, die mir Geld für die Rückkehr nach Serbien schicken sollte. Am Ende hatte ich eine unangenehme Erfahrung mit einem Mitarbeiter dort, der mich mit einem Stock hinausjagte und mich bedrohte. Ich habe es kaum geschafft, aus allem herauszukommen“, erinnerte sich Vulic.

Nach seinen Angaben gelang es ihm, nachdem er Geld von seiner Frau erhalten hatte, nach mehrerem Umsteigen schließlich nach Novi Sad zurückzukehren.

„Der Akku meines Telefons war leer, ich habe es irgendwie aufgeladen und meine Frau erreicht. Ich habe ihr erzählt, was mit mir passiert ist. Als sie mir das Geld schickte, ging ich sofort nach Hause“, fügte er hinzu.