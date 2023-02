„Ich mach das schon!“: Mihajlo ist DER Mann für alle Gastarbeiter (VIDEO)

Mihajlo Milovic (21), Student der Fakultät für Bauingenieurwesen, hatte die Idee, im Ausland lebenden Serben zu helfen, ihre Verpflichtungen in Serbien so einfach und schnell wie möglich „bequem vom Sessel aus“ zu erledigen.

„Wir haben uns mit einem Freund aus Frankfurt zusammengesetzt und kommentiert, dass es toll wäre, wenn es einen Service gäbe, der die Verpflichtungen von Menschen im Ausland abdeckt. Wir haben im September mit der Entwicklung der Idee begonnen, aber waren erst ab Dezember aktiv“, sagte Mihajlo.

Angefangen hat, wie er sagte, alles über soziale Netzwerke, Instagram und Tiktok, mittlerweile hat er auch eine Website erstellt, über die Interessenten einen Gesprächstermin vereinbaren und sich nach allen Konditionen erkundigen können.

Der Gastarbeiter-Service bietet Dienste, wie Seniorenbesuch, Paketversand, Immobilienbesichtigung, Verwaltungstätigkeiten, Reinigung, Überraschungen für die Liebsten… Da die Anrufer die unterschiedlichsten Wünsche haben, dauert es manchmal mehrere Wochen, bis sie erledigt sind:

„Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Ich wurde beispielsweise einmal von einem Kunden aus Kanada angerufen, der behindert ist und nach Serbien kommt. Er wollte, dass ich ihm einen Elektroroller zur Verfügung stelle, damit er sich in der Stadt fortbewegen kann, doch der ist hier schwer zu bekommen. Das nächste Beispiel, ein Mann aus Zürich rief mich an, der eine Firma in Serbien schließen will, also braucht er mich, um ihn mit einem Anwalt zusammenzubringen und ein Anwaltsteam zu organisieren“, beschrieb dieser Student.

Laut Medien rufen ihn Menschen auch an, um Informationen zu erhalten oder z. B. um die Gräber von Angehörigen zu reinigen, Pakete an ihren Bestimmungsort zu transportieren oder Familienmitglieder zu besuchen, für die wir Pakete sogar monatlich liefern.

„Ein junger Mann hat eine Wohnung in Novi Sad, die er vermieten möchte, aber es ist notwendig, sie vorher zu reinigen und die Mietüberweisung zu vereinbaren, also hat er uns kontaktiert. Auch eine Dame, die eine Wohnung in Presevo ​​hat und kommen will, aber zuerst alles sauber haben will. Allerdings gibt es dort keine registrierten Wohnungsreinigungsdienste, und ich kann niemanden anrufen und danach fragen“, sagte Mihajlo und betonte, dass es viele Hindernisse gibt, bis der Wunsch des Kunden realisiert wird.

➤ Eine feste Preisliste für Dienstleistungen gebe es nicht, erklärte der junge Student, gerade weil man nicht vorhersagen könne, wie viel Zeit es dauere, alles zu erledigen und wie viele Leute eingestellt werden müssten.

„Zum Beispiel haben wir für den Transport eines Pakets von Deutschland zum Bestimmungsort 25 Euro genommen, während wir zum Beispiel mit einer Dame vereinbart haben, dass wir für 75 Euro im Monat zweimal pro Woche das Haus besuchen, in dem die Mutter lebt, und die notwendigen Einkäufe erledigen. Es ist immer noch unangenehm, darüber zu sprechen, wie viel wir verdient haben, denn obwohl wir viele Anrufe und Termine bekommen, haben wir auch viele Ausgaben, und ich denke sogar, dass wir derzeit rote Zahlen schreiben“, verriet er.

Im Moment wurde er mit dem Projekt allein gelassen, aber seine Kollegen von der Fakultät und Freunde helfen ihm bei allem.