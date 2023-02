Ado Gegaj erhält verdiente Anerkennung für seine Integrationsarbeit in Österreich

Der berühmte Sänger Ado Gegaj erhielt in Österreich einzigartige Anerkennung für seinen besonderen Beitrag zur Integration und musikalischen Kreativität. Überreicht wurde ihm die Ehrenurkunde von Peter Kaiser, Landeshauptmann des österreichischen Bundeslandes Kärnten.

„Diese Auszeichnung ist einzigartig und die größte für meine gesamte Kreativität. Das ist für mich eine sensationelle Nachricht, obwohl ich hier mit meiner Familie lebe und österreichischer Staatsbürger bin. Ich bin Gott dankbar, dass er mir erlaubt hat, unsere Landsleute durch Musik zu verbinden. Es ist schön für uns hier, und mit einem Lied ist es am schönsten“, sagte Gegaj für „Muzicka apoteka“.

„Ich vertrete mit meiner Musik Bosnien und das ehemalige Jugslawien und mit meinem Verhalten und Benehmen Kärnten und Österreich. Menschen aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien sind Abkürzungen und Ausreden gewohnt, und ich rate ihnen, sich so weit wie möglich gemäß den Regeln des Landes zu verhalten, in das sie kamen. Groß wird aus kleinen Dingen gemacht, ein kleiner Einsatz bringt einen großen Gewinn. Es ist besser, zwei Euro für Kaffee und zwei Stunden für Geselligkeit auszugeben, als allein beim Einkaufen zu sein und Geld für nichts zu verschwenden“, beschrieb er. Und so kommuniziert Ado Gegaj seit rund 15 Jahren wunderbar mit allen Menschen aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens, die in Kärnten leben, insbesondere mit denen, die aus Bosnien und Herzegowina kommen.

„Was Kärnten und Klagenfurt betrifft, so wollte ich bei den Menschen, die dort leben und arbeiten, Spuren hinterlassen. Dass wir abhängen und Gutes tun. Ich begann mit kleinen Schritten und jetzt sieht man schon das Ergebnis. Gott sei Dank habe ich etwas gemacht, das die Leute erkannt haben, was wertvoller ist als Hits und Popularität. Diese Auszeichnung bedeutet mir viel, besonders jetzt in der Zeit der Hyperinflation verschiedenster Urkunden, Anerkennungen, Dankurkunden, Pokale, „Master of Letters“, „Lebenswerke“. Wenn ich etwas Ähnliches in Sarajevo oder Belgrad erhalten hätte, hätte die Hälfte gesagt – er hat es auf dem Schwarzmarkt gekauft!“, erklärte Gegaj.

Ado Gegaj ist ein Mann, der keine Ruhe hat, und doch geht er an jede Aufführung heran, als wäre es seine erste. Er erobert gerne neue Orte und weiß, wie er sich niederlassen kann, wo es ihm gefällt.

„Kärnten ist mein auserwähltes Paradies und meine Ruhe. Klagenfurt würde ich auch nicht gegen Wien eintauschen. Klare Flüsse, Berge, zweihundert Hotels und ein Bundesland, das auf Schritt und Tritt funktioniert. In so einem Umfeld moderieren und organisieren sich unsere Leute auch ein bisschen. Und wir sind es gewohnt, viel zu trinken. Was ist ein Glas für uns, wir brauchen gleich drei! Wo ein Lamm gemacht wird, ist alles voll, doch wenn es ein kulturelles Ereignis gibt, ist keiner da. Ich habe das Glück, dass ich nicht trinke oder rauche, also habe ich immer extra Energie für alles. Ich stehe nicht still und erschaffe ständig etwas. Ich versuche, gute Werke nicht nur auf Tonträgern zu hinterlassen, sondern ich bemühe mich, dass meine Kinder erhobenen Hauptes durch die Welt ziehen können.“, sagte er.

All dies sind die Gründe, warum der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser das umfassende soziale Engagement von Ada Gegaj würdigte.

„Dem Künstler aus Sarajevo, Ado Gegaj, danke ich für sein langjähriges Engagement für die Integration in Kärnten. Mit seiner integralen Rolle, insbesondere innerhalb der bosnischen Gemeinschaft, leistet Ado einen wichtigen Beitrag für unser Land. Kärnten ist vereint in Vielfalt“, schrieb Kaiser in einem Post auf seiner Facebook-Seite.