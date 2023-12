2024: Diese Einmalzahlungen und Boni erhalten ALLE kommendes Jahr (LISTE)

Seit Corona, dem Ukraine-Krieg und mit der damit zusammenhängenden Energiekrise schüttet die österreichische Regierung Einmalzahlungen und Boni aus. Aber nicht nur Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose haben Anrecht auf zusätzliches Geld vom Staat. Es gibt Auszahlungen, die jeder österreichische Staatsbürger erhält. KOSMO verrät Euch mit welchen Boni ihr kommendes Jahr rechnen könnt.

Staatliche Auszahlungen, die jeden Österreicher und jede Österreicherin betreffen, und der Inflation sowie der Energiekrise entgegenwirken sollen sind auch kommendes Jahr nicht knapp bemessen. So können wie uns wieder über den Klimabonus freuen. Aber auch indirekte Zahlungen sollen uns den Alltag erleichtern, so wie der Reparaturbonus. KOSMO beleuchtet, welche Zahlungen man ohne Einschränkung erhält, wenn man in Österreich wohnt – egal ob Singlehaushalt, Großfamilie oder Pensionist.

Abschaffung des kalten Progression

Die Steuermehrbelastung wird ab 2024 automatisch mit dem Lohnzettel verrechnet, um das Nettogehalt der Bürger zu erhöhen. Dies soll vor allem niedrige und mittlere Einkommen stärken. Im kommenden Jahr sparen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler damit zusätzlich 3,6 Milliarden Euro. Finanzminister Magnus Brunner betont, dass dieser Beschluss die Entlastung von Erwerbstätigen, Pensionisten, sowie Familien und Kindern fördert. Das Urlaubs- bzw. Weihnachtsgeld bleibt von der Steuerentlastung unberührt.

Klimabonus 2024

Im kommenden Jahr steht für jeden Bürger wieder ein Klimabonus an. Nach Auszahlungsproblemen in den letzten zwei Jahren wird dieser Bonus nun direkt auf das Konto überwiesen, ohne den Umweg über Sodexo-Gutscheine. Ein gesonderter Antrag ist auch 2024 nicht erforderlich. Die erleichterte Auszahlung soll sicherstellen, dass jeder unkompliziert von dieser finanziellen Unterstützung profitieren kann. Es wird mit einer Erhöhung des Betrags um 38 Prozent gerechnet. Somit erhält jeder Erwachsene 150 bis 300 Euro.

Mietpreisbremse

Die österreichische Regierung hat Finanzanreize für die österreichischen Bürger angekündigt. Unter anderem erhalten rund 590.000 Haushalte eine Mietzinsbegrenzung von maximal 5 Prozent innerhalb von zwei Jahren. Zusätzlich werden Einmalzahlungen und Boni gewährt, um die steigenden Mietkosten einzudämmen.

Reparaturbonus 2024

Ein Bonus, den nicht alle nutzen – der allerdings sehr nützlich ist! Denn auch 2024 kann man sich einen Reparaturbonus zugute kommen lassen. Privatpersonen erhalten 50 Prozent Kostenbeteiligung für Elektrogeräte-Reparaturen und bis zu 200 Euro pro Bon. Zudem werden 50 Prozent der Kostenvoranschlagskosten erstattet, maximal 30 Euro.