Darum ist Wien zum 11. Mal lebenswerteste Stadt der Welt!

Wien ist wieder einmal die lebenswerteste Stadt der Welt. Im globalen Ranking des Beratungsunternehmens Mercer liegt Wien zum elften Mal auf Platz 1.

Der zweite Platz geht an Zürich (Schweiz) gefolgt von Auckland (Neuseeland) auf Platz 3. „Wien ist bekannt für seine reiche Geschichte, seine beeindruckende Architektur und seine lebendige Kulturszene und bietet seinen Bewohnern in vielerlei Hinsicht einen hohen Lebensstandard“, steht auf der offiziellen Seite von Mercer. Den Platz an der Weltspitze verdankt Wien einmal mehr seiner ausgezeichneten Infrastruktur mit gut ausgebautem und zuverlässigem Öffi-Netz, der Wasser- und Gesundheitsversorgung sowie breiten Bildungsangeboten.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig freut sich über die Top-Platzierung: „Wir arbeiten rund um die Uhr mit vollem Einsatz daran, den Menschen in Wien das bestmögliche Leben zu bieten. Natürlich ist es schön zu sehen, dass diese Anstrengungen auch in internationalen Rankings Anerkennung finden. Uns geht es in erster Linie darum, auch weiterhin für die Wienerinnen und Wiener weiterzuarbeiten und unsere Stadt laufend weiterzuentwickeln.“

Die „Quality of Living Survey 2023“ wurde vom Beratungsunternehmen Mercer erstellt und vergleicht die Lebensqualität in 241 Städten weltweit. Für das Ranking werden verschiedene Kriterien, darunter Gesundheitsstandards, politische Stabilität, Wirtschaftslage, Bildungssystem, Wohnungsmarkt und Naturschutz herangezogen. Basis für die Studie sind Daten unabhängiger Institute und Behörden, die von Mercer bewertet werden und um eine Befragung unter Expats – ins Ausland entsendete Arbeitskräfte – ergänzt werden.