Gemeindebau: Bonus zum Jahreswechsel!

Anfang 2024 bekommen jene Mieter, deren Mietzins in den Jahren 2022-2023 erhöht wurde, eine zusätzliche Gutschrift in Form eines Stufenbonus.

Im September erhielten alle Mieter der Gemeindewohnungen den halben Mietpreis gutgeschrieben. Zusätzlich konnte man bis Ende September einen Antrag auf einen Wohnbonus stellen. Das Förderprogramm hatte ein Budget von rund 140 Millionen Euro.

Geld kommt Anfang 2024

Für Mieter im Gemeindebau gibt es nun einen Extra-Bonus. Mieter, deren Mietzins in den Jahren 2022-2023 erhöht wurde, bekommen Anfang 2024 eine zusätzliche Gutschrift in Form eines Stufenbonus. Die Höhe dieser Gutschrift richtet sich nach dem Ausmaß der Erhöhungen im genannten Zeitraum. Die Stadt Wien erleichtert zudem die Vereinbarung von Ratenzahlungen, um Mieter, die finanziell in Rückstand geraten und vom Wohnungsverlust bedroht sind, zu unterstützen.