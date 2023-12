3-jähriger klettert auf Gepäckband und fährt mit (VIDEO)

Ein dreijähriger Junge, der sich auf eine unerwartete Reise begibt – nicht in einem Flugzeug, sondern auf einem Gepäckband am internationalen Flughafen von Santiago de Chile. Wie konnte er die strengen Sicherheitsvorkehrungen umgehen? Dies ist die Frage, die sich nach einem kuriosen Vorfall stellt, der nicht nur die Eltern und das Flughafenpersonal überraschte, sondern auch die TikTok-Gemeinschaft in Staunen versetzte.

Die New York Post berichtete über das Abenteuer des Kindes, das unbeobachtet am Check-In-Schalter vorbeischlüpfte und auf das Gepäckband kletterte. Seine kurze, aber aufregende Fahrt wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet und später auf TikTok geteilt. Die Aufnahmen zeigen, wie der Junge von Gepäckstücken begleitet wird und wie das Gepäckband ihn auf eine andere Spur schiebt.

Die Sicherheitsbedenken, die durch diese ungewöhnliche Situation aufgeworfen wurden, sind ernst und der Flughafen von Santiago de Chile hat bereits Maßnahmen angekündigt. Ein Sprecher erklärte gegenüber der chilenischen Zeitung La Tercera: „Wir sammeln alle Informationen, um herauszufinden, wie es zu dieser Situation kommen konnte, und wir verstärken die Sicherheitsmaßnahmen und die Protokolle mit den Fluggesellschaften, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert, jenseits der Verantwortung, die Eltern und Betreuer für die Kinder in ihrer Obhut haben sollten“.

Sicherheitsbedenken

Die Reaktionen auf das TikTok-Video waren gemischt. Sie reichten von Bewunderung für die Abenteuerlust des Jungen bis hin zu Bedenken um die Sicherheit. „Seien wir ehrlich: Der kleine Junge dachte, er hätte einen magischen Tunnel gefunden, an dessen Ende ein Schatz wartet“, kommentierte ein Nutzer. „Er wollte nur schnell nach Hause“, meinte ein anderer. Ein 15-jähriger TikTok-Nutzer gestand sogar neidvoll: „Ich würde das auch gerne mal ausprobieren“.